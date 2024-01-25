Более 300 сочинцев поставили свои подписи в поддержку Надеждина

25 января 2024, 10:41

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Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата в президенты России Бориса Надеждина проходил в Сочи в течение двух дней. Волонтеры работали оба дня в течение двух часов и на месте сбора подписей собирались очереди из жителей города, которые хотели поддержать кандидата. Корреспондент "Кавказского узла" опросил поддержавших выдвижение Надеждина сочинцев, которые рассказали, что они разделяют пацифистскую позицию политика.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдаются в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам - 300 тыс. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 24 января в качестве кандидатов зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Избирательный штаб Владимира Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в его поддержку. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

Сбор подписей в Сочи проходил два дня, с 17 до 19 часов на Платановой Аллее напротив торгового центра "Мелодия". По предварительным подсчетам активистов, свои подписи оставили более 300 жителей города. Большая часть из тех, кто пришел поддержать кандидата - люди в возрасте от 30 до 50 лет.

"Открыто об этом сказать никому из нас нельзя, что будет все знают: арест, суд, тюрьма или штрафы. А здесь я могу на совершенно законных основаниях отдать свой голос за человека который думает так же как я", - пояснил 40-летний Николай, сотрудник ломбарда.

35-летняя сотрудница банка Мария пришла оставить подпись со своей 34-х летней двоюродной сестрой Людмилой, которая дома ухаживает за новорожденным ребенком. По их словам, они обе пацифистки и для них состояние сегодняшнего общества ассоциируется с болезнью.

"Агрессивные и зомбированные люди - это часть нашего общества. Мои бывшие друзья, которые были нормальными людьми, сегодня повторят слова из зомбоящика. То есть зомбирование людей на агрессию - это политика сегодняшней власти. Я не хочу жить в таком обществе и поэтому я здесь", - поделилась своей позицией Мария.

"Я очень надеюсь, что Бориса Надеждина если и не выберут, то власть увидит, что нас много и мы настоящие патриоты своей страны", - сказала Людмила.

48-летний Игорь, продавец магазина электронной техники, рассказал, что испытал чувство «молчаливой солидарности», стоя в очереди, чтобы поставить свою подпись. «Я пришел 23 января. О том, что можно подписаться, узнал из соцсетей. Пришел в 17 часов. Очередь была огромная, но двигалась очень быстро и стоять в ней было приятно. Если бы надо было, то я бы с удовольствием стоял среди этих людей до утра. Я увидел лица не просто людей, а друзей, которых никогда не знал ранее. Но все мы в этой очереди слились в одно целое. Это непередаваемое чувство надежды на что-то хорошее и доброе. Я правда не знаю Надеждина, но обязательно теперь буду интересоваться его дальнейшей судьбой. Даже стал переживать за него. Ведь все мы знаем сколько сочинцев уже пострадали за свою пацифистскую позицию высказанную открыто. Что касается других кандидатов, то не знаю никого», - высказал свою точку зрения Игорь.

"Нашла в соцсетях время и место, и вот подписалась, и мне на душе легко и светло, что я хоть что-то сделала. Внесла свою каплю в изменение этой страшной ситуации в России. Надеждину большое спасибо за смелость, за его гражданскую позицию", - заявила 52-летняя менеджер Александра.

Напомним ранее стало известно, что сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков. Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришли несколько активистов.

Приведенные в тексте высказывания жителей республики не являются репрезентативным опросом, и озвученные мнения отражают личную точку зрения спикеров.

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