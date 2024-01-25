Сторонники Надеждина в Краснодаре и Волгограде столкнулись с противодействием силовиков

25 января 2024, 09:55

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Сборщик подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина в Краснодаре провел несколько часов в полиции, в Волгограде директор сетевого кафе вызвал полицию, когда к нему в заведение пообедать пришли несколько активистов.

В ходе кампании по выборам президента России подача подписных листов в ЦИК завершается 31 января 2024 года. Кандидатам от внепарламентских партий необходимо собрать 100 тыс. подписей, самовыдвиженцам - 300 тыс. Решение о регистрации кандидатов ЦИК должен принять до 10 февраля. По данным на 24 января регистрацию в качестве кандидатов уже прошли Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди») и Николай Харитонов (КПРФ). Избирательный штаб Владимира Путина 22 января сдал в ЦИК подписи в его поддержку. Борис Надеждин баллотируется от партии "Гражданская инициатива". Президентские выборы пройдут с 15 по 17 марта.

Вечером 24 января в Краснодаре в торговом центре «Красная площадь» полицейские задержали сборщика подписей кандидата в президенты Бориса Надеждина Дмитрия Новожилова, сообщило издание ОВД-Инфо*.

Во время сбора подписей к Новожилову подошли охранники торгового центра, которые решили, что сборщик подписей поводит акцию. Волонтера штаба толкали, запрещали раздавать буклеты за кандидата в президенты и требовали покинуть торговый центр.Затем охранники вызвали подкрепление, «держали в кольце», чтобы мужчина никуда не сбежал, со ссылкой на супругу Дмитрия Новожилова пишет издание.

Прибывшие в торговый центр сотрудники Росгвардии забрали у Новожилова паспорт, сказали что ждут дознователей. Через час приехали сотрудники полиции и увезли Дмитрия из торгового центра в отдел полиции, откуда его отпустили около 3.00 мск сегодня, 25 января. По данным супруги, протокол составлен не был.

Днем ранее сторонники Бориса Надеждина были задержаны в Дзержинском районе Волгограда. Полицию вызвал директор кафе, где собрались сборщики подписей, сообщило издание "Кавказ.Реалии"*.

"Директор сильно возмущался тем, что в заведение пришло много людей – видимо для "Вкусно и точка" это редкость. Он вызвал охранников, потом приехали Росгвардия и полиция", - рассказал депутат городской думы Волгограда шестого созыва и организатор сбора подписей Илья Кравченко, чьи слова привело издание.

По информации Кравченко, разбирательство продлилось около двух часов. Силовики взяли с них объяснение, а сам директор написал заявление.Однако, приняты какие-то меры полицией по заявлению или нет, издание не уточнило.

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