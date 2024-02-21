Верховный суд не удовлетворил иск Надеждина к Центризбиркому

21 февраля 2024, 21:15

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Жалоба политика Бориса Надеждина на отказ в регистрации кандидатом в президенты России оставлена без удовлетворения. Политик анонсировал подачу апелляции на это решение.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. Надеждин обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. 15 февраля эти иски были оставлены без удовлетворения, Надеждин анонсировал подачу апелляции. Также политик подал иск об оспаривании отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты.

Верховный суд РФ отказался удовлетворить иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома РФ в регистрации его кандидатом в президенты России. "В удовлетворении исковых требований отказать", - процитировало РИА "Новости" слова судьи Олега Нефедова.

Надеждин намерен обжаловать это решение, как отказы в удовлетворении первых двух исков. "Я обжалую решение в течение пяти дней. 26 февраля. Суд рассмотрит апелляционные жалобы по первым двум искам в 11:00 и 13:30", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Напомним, 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

В ходе кампании по выборам президента подписные листы сдавались в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий было нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

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