Верховный суд России отказался удовлетворить иски Надеждина

15 февраля 2024, 18:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иски политика Бориса Надеждина об оспаривании порядка сбора подписей избирателей и о проверке подписных листов оставлены без удовлетворения. Надеждин намерен обжаловать эти решения.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. Надеждин обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов.

Верховный суд сегодня рассмотрел два иска представителя партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина. В первом иске он оспаривал требование ЦИК, чтобы сбор подписей граждан могли вести только те сборщики, которые были зарегистрированы в регионе прописки подписантов.

По словам Надеждина в суде, из 29 тысяч подписей, собранных в Москве, только около 9 тысяч были поставлены москвичами. "ЦИК в своей инструкции написал, что списки сборщиков подписей должны быть привязаны к региону. То есть, ЦИК говорит, что собирать подписи у хабаровчан, проживающих, например, в Москве, может только сборщик, зарегистрированный в Хабаровском крае", - привело его слова ТАСС

Представитель ЦИК назвал претензии Надеждина необоснованными и просил отказать в удовлетворении иска.Суд встал на сторону Центризбиркома и отказался удовлетворить иск. Была оглашена только резолютивная часть решения, из которой остаются неизвестны его мотивы. Мотивировочную часть решения суд выдаст Надеждину 16 февраля во второй половине дня, после чего на него может быть подана жалоба, говорится в публикации.

Сегодня же Верховный суд отказался признать незаконным порядок проверки подписных листов. В суде огласили только резолютивную часть. Надеждин намерен обжаловать эти решения. "Сейчас получим мотивировку, отсудимся по всем искам и дальше в апелляцию и в Конституционный суд", - привело его слова РИА "Новости".

Напомним, 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

В ходе кампании по выборам президента подписные листы сдавались в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий было нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android IOS . Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях " ВКонтакте " и " Одноклассники ". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

*деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.