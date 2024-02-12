Борис Надеждин. Фото: Council.gov.ru https://ru.wikipedia.org/

12 февраля 2024, 16:19

Надеждин оспорил в суде порядок сбора подписей избирателей

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Политик Борис Надеждин, получивший отказ в регистрации в качестве кандидата на выборы президента из-за признанных недействительными подписей, обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов.

Как писал "Кавказский узел", 8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку.

Борис Надеждин подал в Верховный суд России два иска об оспаривании нормативных актов Центризбиркома, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов, сообщает сегодня ТАСС.

Надеждин добавил, что 16 февраля он намерен подать в Верховный суд третий и основной иск - об оспаривании отказа Центризбиркома в регистрации кандидатом в президенты. "Сегодня подаем два других иска: об оспаривании формы ведомости и об оспаривании формы нотариального списка сборщиков", - приводит его слова агентство.

Напомним, 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

В ходе кампании по выборам президента подписные листы сдавались в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий было нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

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Примечание:

"Призыв отменить выборы президента России озвучен на акции в Грозном", "Более 90 нарушений зарегистрировали независимые наблюдатели на выборах на юге России", "Оппозиционеры заявили о недоверии итогам выборов в Ингушетии".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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