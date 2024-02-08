Надеждин получил отказ в регистрации кандидатом в президенты

08 февраля 2024, 12:17

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Центризбирком выявил критически большое число бракованных подписей, подданных в поддержку выдвиженца от партии "Гражданская инициатива" Бориса Надеждина в качестве кандидата на предстоящих выборах президента России.

Как информировал "Кавказский узел", 30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

В ходе кампании по выборам президента России подписные листы сдавались в ЦИК до 31 января. Кандидатам от внепарламентских партий было нужно собрать 100 тысяч подписей, самовыдвиженцам – 300 тысяч. Решение о регистрации кандидатов Центризбирком должен принять до 10 февраля. По данным на 8 февраля, в качестве кандидатов зарегистрированы Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди"), Николай Харитонов (КПРФ) и действующий президент России Владимир Путин. Борис Надеждин выдвинут от партии "Гражданская инициатива". Голосование на выборах пройдет с 15 по 17 марта.

ЦИК России на заседании 8 февраля отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Трансляция велась на сайте ЦИК с перебоями. Отказ ЦИК мотивировал обнаружением в подписях за Надеждина недействительных подписей, сообщило rtvi.com в 12.17 мск.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала недействительными 9147 подписей в поддержку Бориса Надеждина, что составляет более 5%, передал сегодня News.ru.

По данным ЦИК, проверено 60 тысяч подписей в поддержку Надеждина, всего им в комиссию было представлено 104 734 подписных листа. Достоверными признаны 95 587, отметил "Интерфакс".

Сам Надеждин пообещал оспорить решение в суде. "ЦИК отказала в регистрации моей кандидатуры на пост Президента РФ. Я не согласен с решением Центризбиркома. Я собрал более 200 тысяч подписей по всей России. Мы проводили сбор открыто и честно - за очередями в наши штабы и пункты сбора следил весь мир. Участвовать в президентских выборах в 2024 году - самое важное политическое решение в моей жизни. От своих намерений я не отступаю. Я обжалую решение ЦИК в Верховном Суде", - написал он в своем телеграм-канале.

Ранее штаб Надеждина опубликовал примеры подписей за его выдвижение, которые Центризбирком признал недействительными. В одном из листов после оцифровки (её проводит ЦИК) Ростов-на-Дону стал «ростовом на дому», вместо улицы Маяковского в Энгельсе появилась «улица Мяковского», а в другом город Салехард стал «Салихардом». В ЦИК эти подписи признали недействительными, заключив, что в них «не соответствует адрес».

Напомним, 25 января стало известно, что силовики в Ингушетии вызвали главу штаба Бориса Надеждина для беседы, сборщики подписей из Дагестана и Кабардино-Балкарии заявили, что давления на них не было. По их словам, жители республик Северного Кавказа опасаются оставлять подписи за оппозиционного кандидата из-за возможных последствий. Члены штабов Надеждина также заявили, что уверены в предопределенности результатов президентских выборов в России.

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