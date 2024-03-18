Голосование в Южной Осетии обошлось без очередей

18 марта 2024, 00:59

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В выборах президента России в Южной Осетии на 12 участках приняли участие 17 тысяч человек, отчиталось посольство РФ. На участках не было очередей, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", в Южной Осетии на выборах президента России 15-17 марта были открыты 12 участков.

12 марта в Цхинвале прошел предвыборный митинг-концерт. На нем выступили музыканты из самой республики и из Северной Осетии. По оценке местных блогеров, на концерт собралось около пяти тысяч человек, люди приходили на концерт с флагами России и Южной Осетии. Среди других лозунгов были баннеры с надписями: "Россия-Осетия". Организовав массовый митинг с выборными слоганами в Цхинвале, власти республики продемонстрировали свою лояльность Кремлю, отметили опрошенные "Кавказским узлом" осетинские блогеры и журналисты.

Жители Южной Осетии с российским гражданством приняли участие в голосовании на выборах президента России. Всего по Республике по данным российского посольства было открыто 12 избирательных участков, пять из них по районам, и семь на территории Цхинвала. По данным посольства России в Цхинвале, в выборах президента России приняли участие 17 тысяч жителей Южной Осетии. Международные наблюдатели не подавали заявок на приезд в Южную Осетию в дни голосования, сообщил на брифинге посол России в Южной Осетии Марат Кулахметов.

В самом Цхинвале избирательные участки распределились следующим образом – в здании школы микрорайона «Московский», в здании многопрофильного колледжа, в школах №5 и 6, в здании совета профсоюзов, в здании российского посольства в Южной Осетии и один участок на территории войсковой части.

В районных центрах - селе Дменис, поселках Знаур, Ленингор, Дзау и городе Квайса открыто по одному избирательному участку, следует из информации на сайте посольства России в Южной Осетии.

На избирательных участках присутствовали сотрудники милиции - по два–три правоохранителя на участке, сотрудники российского посольства в Южной и представители участковых комиссий. Сотрудники официальных государственных структур приходили на участки для голосования целыми коллективами. Для организаций был составлен почасовой график для голосования. В течении трех дней на участках можно было видеть единовременно от пяти до семи избирателей. На участках не было очередей, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший избирательные участки.

В самом Цхинвале было открыто семь участков в разных концах города, добраться до участка сложности для жителей не составило. Для жителей отдаленных власти районов Южной Осетии организовали постоянно функционирующие автобусы для участия в голосовании.

Отметим, что на 1 января 2021 года численность населения Южной Осетии составляла 56 405 человек, 32 078 человек находились к этому моменту в трудоспособном возрасте, сообщил "Спутник Южная Осетия" 10 января 2022 года

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