Абхазия стала лидером по числу зарубежных участков для выборов Путина

14 марта 2024, 23:28

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В Абхазии для участия россиян в выборах президента будут доступны 30 участков. а в Южной Осетии - 12, следует из информации на сайте Центризбиркома. При этом в Армении будут работать пять участков, а в Азербайджане только один.

Как писал "Кавказский узел", 15 - 17 марта в России пройдет голосование на выборах президента.

Информация о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" собирает в подшивке "5-е выборы Путина".

Наибольшее число участков за рубежом будет открыто в Абхазии - 30, следует из информации на сайте Центризбиркома. В Южной Осетии откроется 12 участков, в Армении - 5, в - Азербайджане откроется лишь один участок - на территории посольства в Баку, в Грузии не будет участков для голосования россиян.

При этом, к примеру, в Белоруссии будут работать семь участков, столько же откроется и в Казахстане. В США откроются три участка, в Германии - два.

Всего за рубежом откроются 288 участков в 144 странах, сообщил ранее член ЦИК Павел Андреев. "За пределами территории Российской Федерации будет образован 281 избирательный участок в 144 иностранных государствах, плюс к ним ранее созданные семь избирательных участков на территории города Байконур. Итого число избирательных участков за рубежом составит 288 в 144 иностранных государствах", - привело его слова ТАСС 21 февраля.

На выборах президента России 2018 года за пределами России был создан 401 участок на территории 145 стран, 7 из них - в городе Байконур, писал 18 марта 2018 года "Интерфакс".

Зампред ЦИК России Николай Булаев пояснил, что "113 участков не откроются и не по вине России, они не откроются по вине тех стран, где находятся наши диппредставительства", - привела его слова "Российская газета" 28 февраля.

Всего на выборах зарегистрированы четыре кандидата - действующий президент Владимир Путин, депутаты Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ), следует из информации на сайте ЦИК.

30 января стало известно, что в поддержку выдвижения Бориса Надеждина кандидатом в президенты в регионах юга России было собрано 14 235 подписей. На Ставрополье необходимое число подписей было собрано за неделю, а в Ингушетию желающие отдать голос за Надеждина ехали из соседних республик. Сбор подписей в поддержку кандидатуры Надеждина приобрел признаки политической акции, отметили члены его штабов.

8 февраля ЦИК отказал в регистрации кандидатом на выборы президента Борису Надеждину. Комиссия заявила, что выявила критически большое число недействительных подписей, поданных в его поддержку. Надеждин обжаловал в Верховном суде нормативные акты, которые регулируют порядок сбора подписей избирателей и проверки подписных листов. 15 февраля эти иски были оставлены без удовлетворения. 21 февраля Верховный суд отказался удовлетворить иск политика Бориса Надеждина, оспаривавшего отказ Центризбиркома в регистрации его кандидатом в президенты, апелляционный суд оставил это решение в силе.

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