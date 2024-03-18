Аналитики назвали ожидаемой победу Путина на участке в Баку

18 марта 2024, 20:48

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Россияне, приехавшие в Азербайджан после начала военной операции, не проявляют протестной активности, а этнические азербайджанцы с российским гражданством мало интересуются внутренней политикой России, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики, комментируя итоги голосование в Баку на выборах президента России.

Как сообщал "Кавказский узел", в Азербайджане 17 марта для голосования россиян был доступен один участок, расположенный в посольстве России в Баку.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. О кандидатах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Прибывшие в Азербайджан после начала специальной военной операции России на Украине граждане России никогда не проявляли политической активности и не выступали с протестами против политики Кремля. Таких проявлений не было, судя по сообщениям СМИ и социальных сетей, и во время голосования 17 марта у посольства России, где располагался избирательный участок, отметил азербайджанский политолог Зардушт Ализаде.

По его мнению, в Азербайджан прибыло меньше релокантов, чем в соседние Армению и Грузию. Это, по его словам, во многом связано с закрытостью сухопутных границ Азербайджана с соседними странами из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Контингент российских релокантов в Азербайджане также отличается от тех россиян, которые обосновались в соседних странах, считает Ализаде. "Россияне, прибывшие в Азербайджан, очевидно, аполитичные люди. Это те, кто просто не хотел принимать участия в боевых действиях. С другой стороны, протестно настроенные граждане России вряд ли избрали бы местом релокации Азербайджан, зная о политической атмосфере в стране, где пресекается оппозиционная деятельность, а режим очень похож на российский в плане взглядов на методы государственного управления", - сказал Ализаде корреспонденту "Кавказского узла".

На его взгляд, в Азербайджане сильно присутствие военной и гражданской разведки России, и в такой ситуации какие-либо возможные приготовления антикремлевских акций не остались бы незаметными. Кроме того, власти Азербайджана пресекли бы любые несогласованные акции, добавил политолог. Однако, в целом, по мнению Ализаде, правительство Азербайджана занимает нейтральную позицию в отношении внутренней политики России. "Конечно, власти Азербайджана не поддержат оппозиционную деятельность в стране против Кремля. Но официальный Баку не будет позволять и вести активную пропаганду в пользу Владимира Путина. То есть власти Азербайджана считают, что в общественной жизни страны не должна присутствовать повестка политики другого государства", - подчеркнул Ализаде.

На его взгляд, этнические азербайджанцы - граждане России, прибывшие в Азербайджан после начала военной операции на Украине, также не проявляют интереса к внутриполитической жизни России.

"Азербайджанцы – граждане РФ приехали на историческую родину, чтобы не участвовать в военной операции. Конечно, они хотят, чтобы военные действия закончились и они могли бы вернуться на свои прежние места. Но активных действий для этого они не предпринимают, потому что не знают, как все закончится. Многие верят в прочность путинского режима", – сказал политолог.

Видеосюжеты о голосовании на выборах президента РФ в Азербайджане показали очереди у здания дипмиссии, где проходило голосование. "Наверное, одновременно у здания посольства дожидались своей очереди сотни человек. Такая картина наблюдалась в сюжетах теленовостей в разное время дня. Поэтому очень сложно сказать, пришли ли люди для участия протестной акции или это была естественная очередь. Надо отметить, что помимо релокантов, официальной статистики о которых нет, в Азербайджан сейчас приезжает немало россиян и в туристических целях. Азербайджан стал востребованным направлением с учетом ограничения возможности для россиян ездить в Европу", - отметил Ализаде.

На выборах в Азербайджане проголосовали 3170 человек, в том числе 1401 человек в помещении участка в день голосования, остальные проголосовали досрочно. 134 бюллетеня признаны недействительными, следует из информации на сайте Центризбиркома России. Владимир Путин по итогам голосования набрал 2449 голоса (77,26%), Владислав Даванков - 451 (14,23%), Леонид Слуцкий - 73 (2,30%), Николай Харитонов - 63 (1,99%).

Вместе с тем, он не исключил того, что часть голосующих сделала выбор против Путина. "В тайном голосовании боящиеся публично выразить протест граждане России могли бы не поддержать Путина. Но сложно сказать, насколько объективным был подсчет голосов в посольстве в условиях отсутствия общественного контроля", - отметил Ализаде.

Обозреватель агентства Turan Тофиг Тюркель также обратил внимание на то, что в Азербайджане граждане России после начала событий на Украине не проводили акций протеста против политики Кремля. "Никаких протестов не было. Вообще, приехавшие в Азербайджан россияне ведут себя очень тихо, словно не хотят быть замеченными. Их видно обычно вечерами в супермаркетах и по выходным в моллах. Они создают впечатление политически индифферентных людей, никак не демонстрируют своего отношения к внутрироссийским процессам. Я был свидетелем несколько раз, как местные пытались заводить разговоры с россиянами о событиях на Украине, и те вежливо избегали темы. После смерти Навального во многих городах мира возникли стихийные мемориалы его памяти. В Баку также была попытка. Но к памятнику Гусейна Джавида – жертве сталинский репрессий с фотопортретом Навального принесли лишь два букета цветов. И не факт, что это были россияне. Возможно, даже эту акцию провели местные активисты", – сказал Тюркель корреспонденту "Кавказского узла".

Между тем, глава Азербайджана Ильхам Алиев позвонил Путину и поздравил его с "победой на президентских выборах" и пожелал ему успехов "в президентской деятельности во имя развития и процветания страны". В ходе телефонного разговора была выражена уверенность в том, что союзнические отношения и стратегическое партнерство между нашими странами будут укрепляться и впредь, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества, сообщила пресс-служба президента Азербайджана.

Представители посольства России в Баку оказались недоступны для комментариев и получении информации о результатах выборов в Азербайджане.

Отметим, что в Азербайджане голосование 10 марта прошло в помещении регионального отделения "Русской общины Азербайджана" в городе Гяндже и 17 марта в посольстве РФ в Баку. Кроме того, было организовано голосование для российского миротворческого контингента в Карабахе.

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