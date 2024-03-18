Путин проиграл выборы на избирательном участке в Ереване

18 марта 2024, 19:50

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Кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков получил почти на 17% больше голосов избирателей на участке в Ереване, чем Владимир Путин, констатировал Центризбирком. Отсутствие большой поддержки Путина на этом участке показали и данные экзит-полла.

Как писал "Кавказский узел", 17 марта почти километровая очередь российских граждан выстроилась перед избирательным участком № 8026 в Ереване в связи с анонсом акции "Полдень против Путина". Голосование в здании посольства России проходит спокойно и без нарушений, но очереди наблюдаются и внутри здания, рассказали "Кавказскому узлу" избиратели.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. О кандидатах можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

На избирательном участке № 8026 в Ереване Владислав Даванков получил 3474 голоса избирателей (49,85%), тогда как Владимир Путин - 2291 голос (32,87%) сообщил сегодня на своем сайте ЦИК России. За Леонида Слуцкого и Николая Харитонова проголосовали соответственно 110 избирателей (1,58%) и 127 избирателей (1,82%).

На участке № 8031 в Гюмри Даванков набрал 405 голосов (30,66%), уступив таким образом Владимиру Путину, набравшему 768 голосов (58,14%). Слуцкий и Харитонов получили соответственно 32 голоса (2,42%) и 29 голосов (2,20%), указано на сайте избиркома.

Объединение российских активистов «Голосуй за рубежом» (Vote Abroad) провело опросы в 60 городах 41 страны. В Армении экзит-поллы проводились на двух избирательных участках – при посольстве России в Ереване и российском консульстве в Гюмри, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель армянского штаба инициативы.

Он предоставил данные по экзит-поллам в Ереване и Гюмри. Согласно предварительным итогам экзит-полла в Гюмри, были опрошены 690 человек, из которых 48% высказались за кандидатуру Даванкова, за Путина – 21%. Предпочтения Харитонову и Слуцкому дали 2% и 1%, соответственно. 19% респондентов не захотели отвечать, еще 10% бюллетеней были признаны недействительными.

Согласно предварительным итогам экзит-полла в Ереване, были опрошены 3 213 человек, из которых 63% высказались за кандидатуру Даванкова, за Путина – 8%. За Харитонова и Слуцкова высказались по 1%. Отказались отвечать 9% респондентов, недействительными были признаны 17% бюллетеней.

Напомним, на 12.00 17 марта оппозиционные организации анонсировали акции под лозунгом: "Полдень против Путина", направленные против политики действующих властей России. Акции планировалось провести около участков для голосования. В Ереване организаторы такой акции около российского посольства отменили ее после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

При этом 17 марта около избирательного участка в Гюмри десятки граждан России приняли участие в акции против политики российских властей.

Материалы о выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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