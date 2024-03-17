Российские эмигранты провели акцию около избирательного участка в Гюмри

17 марта 2024, 15:18

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Десятки граждан России около избирательного участка в Гюмри приняли участие в акции против политики российских властей.

Как писал "Кавказский узел", на 12.00 17 марта оппозиционными организациями анонсировались акции возле участков для голосования на выборах российского президента. В Ереване сегодня организаторы такой акции около российского посольства отменили ее после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. В Армении были подготовлены пять избирательных участков для голосования на выборах президента России, сообщил ЦИК."Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня россияне, переехавшие в Гюмри после начала военной операции России на Украине, приняли участие в акции против политики действующих властей России. Около 10 человек заранее собрались у здания Генконсульства России, где открыт избирательный участок № 8031. Ближе к 12 часам (11 мск) число россиян у здания резко выросло. К 12.30 (11.30 мск) у здания Генконсульства уже было около 100-150 человек, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вместе с тем выросло и число полицейских - как в форме, так и в гражданском. До 12 часов большинство силовиков сидели в машинах, припаркованных у здания Генконсульства, а ближе к полудню все они вышли из машин и направились к очереди, состоящей из десятков избирателей. Выросло также число сотрудников дорожной полиции, регулирующих движение машин на улице.

Сотрудники Генконсульства тщательно проверяли избирателей, которых пускали в участок. Их заставляли оставлять сумки, рюкзаки, телефоны и другие личные вещи в специальном отсеке, только после этого пропускали. Избирателей запускали по очереди.

Внутри помещения было запрещено снимать на телефон или камеру, рассказала проголосовавшая на участке Алена Климова, которая переехала в Гюмри из России после начала военной операции на Украине. "Нас сразу предупредили об этом. Я оставила один свой телефон, но в кармане был еще один, рабочий. Однако там следили за порядком и не разрешили сделать фото", - сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Климовой, число полицейских ее шокировало. "Мы в группе 5-6 человек подходили к участку, и когда издалека увидели, что столько силовиков, сначала замешкались… Но потом вспомнили, что это все-таки не Россия, а Армения, и здесь силовики очень вежливые и корректно себя ведут, и подошли к остальным, встали в очередь. Они на нас даже не посмотрели, как будто не заметили", - отметила она.

Сотрудники консульства не мешали проведению акции, сказал ее участник, временно проживающий в Гюмри психолог Виктор Алексеев. "Они все понимали, но у них не было повода нас не пускать внутрь или сделать так, чтобы люди ушли. Мы все стояли в очереди за высокими воротами. Все соблюдали местные законы, порядки и даже при большом желании местные полицйеские не стали бы нас разгонять. Хотя вряд ли у консульства было бы такое желание", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мужчины словам, акция стала для него возможностью показать властям, что лично он их не поддерживает. "Я покинул Россию по понятным причинам. Я хочу мира. В России я был пассивным соратником Алексея Навального, иногда ходил на акции. После его смерти пожалел, что не так часто участвовал в разных политических акциях. Сегодняшняя акция – для меня возможность поддержать позицию Навального и показать властям, что у них на самом деле очень много противников", - отметил Виктор Алексеев.

Репетитор по английскому языку Вера Баталова сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что сначала сомневалась, но потом все же решилась пойти на акцию. "Я опасалась, что у меня могут быть проблемы, но не с сотрудниками консульства, а с армянскими правоохранительными органами. Например, они могут заявить, что я нарушаю какие-нибудь правила, и меня могут забрать в отделение. А поскольку я подаю на ВНЖ в Армении, я опасалась, что мое задержание может стать помехой для получения ВНЖ. Но потом я для себя решила, что если кто-то платит жизнью за свою борьбу, то я готова не получать ВНЖ, но обязана принять участие в этой акции", - рассказала она.

По ее данным, желающих принять участие в акции было намного больше. "Многие сначала говорили, что придут, но не пришли. Я отчасти понимаю их. Сложно не бояться, когда из города похищают гражданина РФ и насильно возвращают в страну, чтобы посадить. Но все равно впечатляет то, как много нас было около 12.00", - отметила она.

7 декабря 2023 года силовики задержали в Гюмри российского военного Дмитрия Сетракова. Правозащитники сообщили, что сотрудники российской военной полиции задержали его за самовольное оставление части и поместили под арест на территории 102-й российской военной базы в Гюмри. 19 декабря 2023 года стало известно, что Сетраков вывезен в Россию и содержится в Ростове-на-Дону. Правозащитники предположили, что он был незаконно вывезен при попустительстве армянских властей, фактически похищен. Премьер-министр Армении в интервью французской телекомпании также назвал случившееся с Сетраковым похищением.

Участник акции Александр Николаев считает, что гражданским людям не грозит опасность в Армении. "Если речь идет о Сетракове, то он был военным, а мы гражданские. Поэтому я пришел сюда без всяких опасений. Это мой гражданский долг, и я решил выполнить свой долг и принять участие в акции", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на избирательном участке все было спокойно. "Подождали, пока настанет наша очередь, оставили личные вещи за пределами участка, вошли внутрь, проголосовали и вышли. Никто ничего не сказал", - отметил Николаев.

Материалы о ходе голосования на выборах президента России "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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