Активисты отказались от протеста у посольства России в Ереване

17 марта 2024, 13:15

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Организаторы отменили запланированную протестную акцию около российского посольства в Ереване после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

Как писал "Кавказский узел", в Армении подготовлены пять избирательных участков для голосования на выборах президента России, сообщил ЦИК.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Сегодня перед зданием посольства, где расположен избирательный участок № 8026, выстроилась длинная очередь, которая доходит до здания мэрии Еревана. Длина очереди достигла 700-800 метров, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник полиции.

Очередь выстроилась с раннего утра, ещё до открытия избирательного участка, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник охраны посольства.

По данным избиркома на 10 мск, 744 избирателя уже проголосовали вне участка досрочно. Всего на избирательном участке 30 тысяч бюллетеней.

В 12 часов по местному времени (11 мск) планировалась акция протеста против политики действующих властей России. Ее организаторы призывали граждан России прийти к посольству. Мэрия Еревана "разрешила собраться у посольства, но запретила произносить перед зданием имена кандидатов", после чего активисты решили не проводить там акцию, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов.

Отметим, что на 12.00 17 марта оппозиционными организациями анонсировались акции возле избирательных участков.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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