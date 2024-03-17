Анонс протестной акции привлек россиян к избирательному участку в Ереване

17 марта 2024, 19:15

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Почти километровая очередь российских граждан выстроилась сегодня к избирательному участку в Ереване в связи с анонсом акции "Полдень против Путина". Голосование в здании посольства России проходит спокойно и без нарушений, рассказали избиратели.

Как писал "Кавказский узел", в Армении подготовлены пять избирательных участков для голосования на выборах президента России, сообщил ЦИК.

На 12.00 17 марта оппозиционные организации анонсировали акции под лозунгом "Полдень против Путина", направленные против политики действующих властей России. Акции планировалось провести около участков для голосования. В Ереване сегодня организаторы такой акции около российского посольства отменили ее после того, как мэрия запретила им упоминать имена кандидатов в президенты России.

Очередь избирателей, пришедших голосовать в Ереване на избирательном участке № 8026 в здании российского посольства, к 12 часам (11 мск) растянулась почти на километр, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов акции.

Он связал появление очереди с тем, что был озвучен анонс акции "Полдень против Путина", и избиратели, оппозиционно настроенные по отношению к властям России, собрались в одно время перед посольством.

Акцию "Полдень против Путина" можно считать состоявшейся, несмотря на отсутствие плакатов и скандирований из-за запрета мэрия Еревана, отметил он. "Тысячи люди пришли сюда, конца не видно, чтобы высказать свою позицию", - сказал мужчина, добавив, что сам тоже планирует голосовать, "если очередь до него дойдет".

Он отметил, что не считает опасным пребывание в здании посольства РФ из-за своей позиции по отношению к политике властей России.

Армения и Грузия не являются надежным убежищем для тех, кто покинул Россию по политическим причинам, так как в них высоко влияние российских спецслужб и есть риск выдачи на родину, констатировали опрошенные "Кавказским узлом" российские правозащитники.

Некоторые избиратели, проголосовавшие в здании посольства, сообщили корреспонденту "Кавказского узла", что процесс голосования проходит "в нормальном, спокойном русле".

Такую оценку озвучил, в частности, не пожелавший представиться гражданин России, который приехал в Ереван из Тбилиси специально, чтобы проголосовать на выборах.

По словам мужчины, процессом голосования он доволен, никаких нарушений не заметил. Он добавил, что приехал в Армению голосовать, так как в Грузии нет российских избирательных участков.

Дипломатические отношения России и Грузии прекращены после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Гражданин России, представившийся Эдиком, сообщил, что уже год живет в Армении, уехав из России "из-за событий последних лет". "Зайду в посольство с некоторой опаской, но при этом считаю, что у российского посольства недостаточно ресурсов, чтобы меня арестовать. Да и, надеюсь, я никому не нужен, чтобы еще и арестовать меня", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Выходец из России Дмитрий второй год живет в Армении из-за своего несогласия с политической ситуацией в России. Он подчеркнул, что в России никаким преследованиям не подвергался. "Никаких опасений из-за отсутствия объективных причин для этого у меня нет, чтобы зайти в посольство РФ", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гражданин России, представившийся Владом, полтора года назад переехал в Армению. Он также высказал корреспонденту "Кавказского узла" мнение о том, что, поскольку в России никаких нарушений не допустил и преследованию на родине не подвергся, вряд ли есть причина задерживать его в российском посольстве.

Екатерина Федорова проголосовала на избирательном участке в посольстве. Женщина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что из-за прохождения досмотра в разных местах внутри посольства тоже образуются большие очереди.

Напомним, сегодня около избирательного участка в Гюмри десятки граждан России приняли участие в акции против политики российских властей.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о ходе голосования на выборах "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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