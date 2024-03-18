Политологи поспорили о причинах лидерства Абхазии по числу участков для выборов президента России

18 марта 2024, 01:50

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Увеличение числа участков в Абхазии связано с попыткой сгладить напряженность после ряда скандалов, в частности о передаче России госдачи в Пицунде, полагает политолог. Его оппонент счел лидерство Абхазии по числу участков заботой об удобстве избирателей.



Как писал "Кавказский узел", в Абхазии для участия в выборах президента России были открыты 30 участков. Это самое большое число участков за пределами России, следует из информации на сайте Центризбиркома. На время выборов президента России МВД Абхазии переведено на усиленный вариант службы, избирательные участки охраняются круглосуточно.

21 февраля представитель ЦМУ России Павел Андреев анонсировал создание 10 дополнительных участков в Абхазии, сообщило в тот же день ТАСС.

Все 30 избирательных участков начали работу сегодня утром. На избирательном участке № 8000, расположенном в сухумской средней школе № 10, явка составила порядка 3 тысяч человек, сообщил председатель избирательной комиссии Максим Литвинов «Апсныпресс».

На участке № 8430, расположенном в Сухумском государственном колледже, проголосовало 728 человек, привело агентство слова председателя участковой избирательной комиссии Александра Шеремета. Он сказал, что выборы проходят без каких-либо инцидентов.

В 20:00 мск все участки закрылись, начался подсчет голосов, проинформировало агентство «Спутник Абхазия».

Представитель экспертного фонда «Амтаа» Наталия Смыр считает, что создание новых избирательных участков было сделано для удобства избирателей. «Раньше нам приходилось ездить в Гудауту для голосования. Не у всех был транспорт или деньги для этого. А теперь у нас в Новом Афоне есть участок, и можно спокойно пройтись и проголосовать», — сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, занимающегося изучением Абхазии, расширение сети участков вряд ли связано с существенным увеличением числа граждан России в Абхазии. «Упрощение получения гражданства было сделано недавно — несколько месяцев назад, и кардинально количество российских граждан в Абхазии не выросло, тем более зная, как работают посольские и консульские службы», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности.

По его мнению, расширение количества участков стало инициативой властей Абхазии, желающих улучшить отношения с Россией после череды громких скандалов вокруг передачи дачи в Пицунде и других. «Власти пытаются создать впечатление - работаем, создаем посещаемость, чтобы сгладить впечатление от прошедших скандалов», - отметил он.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

«Кавказский узел» также писал, что в сентябре 2022 года в Абхазии вызвала резонанс информация о планах властей передать России госдачу в Пицунде. Президент Аслан Бжания заявил об угрозе применения российским послом «финансовых мер воздействия», если не будет ратифицировано соглашение о передаче госдачи.

27 декабря 2023 года парламент республики на закрытом заседании ратифицировал соответствующее соглашение. Это произошло на фоне акции протеста, проходившей около парламента. Опрошенные "Кавказским узлом" абхазские аналитики заявили, что власти Абхазии полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться.

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