17 марта 2024, 11:06

Голосование на выборах президента России проходит в Абхазии

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Сегодня в Сухуме, а также в семи районах Абхазии, открылись 30 избирательных участков для голосования на выборах президента России.

Как информировал "Кавказский узел", ранее Центризбирком сообщил, что в Абхазии для участия россиян в выборах президента будут доступны 30 участков, что является наибольшим числом участков за рубежом.

Сегодня в Абхазии в 08.00 (07.00 мск) открылись 30 избирательных участков, расположенных в Сухуме и семи районах республики. Голосование проходит в спокойной обстановке. Участки закроются в 20.00 (19.00 мск), привел ТАСС слова сотрудника посольства России в Абхазии.

На время выборов президента России МВД Абхазии переведено на усиленный вариант службы, избирательные участки охраняются круглосуточно.

В Сухуме работают семь избирательных участков, в Гагрском и Очамчырском районах – по пять, в Гудаутском районе – шесть, в Гулрыпшском районе – три, в Сухумском районе – два, а также по одному в Ткуарчалском и Галском районах, передало сегодня "Апсныпресс".

Информацию о  выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" собирает в подшивке "5-е выборы Путина".

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Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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