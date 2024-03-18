Жители Сочи рассказали о причинах порчи бюллетеней

18 марта 2024, 08:24

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В Сочи голосование на выборах президента прошло в атмосфере предрешенности, а в полдень 17 марта, на который оппозиция готовила акции протеста, на избирательных участках появились силовики. Некоторые сочинцы в знак протеста портили свои бюллетени, рассказали сами избиратели.

Как информировал "Кавказский узел", в голосования в регионах Южного федерального округа были зафиксированы жалобы на вбросы бюллетеней, нарушение тайны голосования и нападение на наблюдателя. В СКФО избиратели пожаловались на принуждение к голосованию и нарушение правил агитации, следует из сообщений на сайте проекта "Карта нарушений".

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

17 марта активистка сочинского микрорайона Бытха, многодетная мать Евгения Субботина, придя на избирательный участок №4512 и получив бюллетень, на глазах у членов УИКа, не заходя в кабину для тайного голосования, заштриховала все квадратики напротив имен всех кандидатов в президенты России. Об этом рассказала сама Субботина.

По ее словам, она таким образом выразила протест. "Я естественно не стала бросать выданный мне бюллетень в урну и не стала пользоваться кабинкой для тайного голосования. Мне скрывать нечего. Я так же против того, чтобы мои персональные данные использовались в нелегитимном голосовании. Таким образом я уверена, что мой голос не будет украден или подделан", – сказала Субботина корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинка пояснила свою позицию дискриминацией женщин в России по политическим признакам. "Никогда еще женщины не баллотировались на пост президента в России, их просто не допускают, хотя именно женщины являются продолжательницами рода человеческого и способны на изменение жизни людей к лучшему. Причину своего решения я написала на самом бюллетене", – сказала активистка.

По ее словам, члены комиссии, среди которых были женщины, ей не возражали, а просто приняли ее бюллетень с ее позицией.

С момента получения бюллетеня избиратель может делать с ним все, что угодно, отметила юрист, член избирательной комиссии Сочи Елена Диденко.

Избиратель может порвать и выбросить бюллетень или проставить крестики за всех кандидатов и тогда его голос не подлежит учету. Закон не говорит о каком-либо наказании за это действие. Другое дело если человек портит чужие бюллетени и заливает их к примеру краской в урне для уже проголосовавших, чтобы было невозможно подсчитать голоса членам УИКа, отметила юрист.

"За это закон наказывает по административной и уголовной статье", – пояснила Диденко корреспонденту "Кавказского узла".

Сочинка Наталья также рассказала, что испортила свой бюллетень. Она голосовала в центре Сочи на УИКе №6510 в детском саду на улице Советская, №57, так как живет напротив. Наталья поделилась своими впечатлениями о наблюдениях со своего окна за тем, кто и с какой интенсивностью шел в этот УИК в течение выборов.

"Я сторонница Навального и не считаю выборы легитимными. Таких как я много. Но мы все боимся карательных мер. Между собой в группах разговариваем о происходящем в стране и в городе, но очень много развелось тех, кто готов сдать силовикам человека, который не согласен с Путиным и его режимом", – сказала сочинка корреспонденту "Кавказского узла".

На 12.00 17 марта оппозиционные организации анонсировали акции под лозунгом "Полдень против Путина", направленные против политики действующих властей России. Акции планировалось провести около участков для голосования.

По словам Натальи, Путина поддерживает в большинстве старшее поколение, в том числе пенсионеры. Наталья рассказала, что вместе с подругой считали число голосовавших. В первый день голосования 15 марта по их подсчетам проголосовали порядка 200 человек. 16 марта насчитали 300 человек. А всего на УИКе голосует 1000 человек.

"Думаю, что на этом участке проголосовало до его закрытия порядка 80%. Наверное, на всех участках такие "планы". Мой друг, который тоже против Путина и против других кандидатов из его когорты, который был наблюдателем от КПРФ, сказал мне что люди шли на его УИКе интенсивно 15-16 марта. 17 марта в 12 часов было немного людей. Он сказал, что, к 12 часам к их участку подъехала машина с полицейскими и что 15-16 марта на участке на постоянной основе были два полицейских. Мы сделали вывод, что власти боятся акции", – сказала Наталья.

По ее словам, на УИК № 6510, 17 марта после 12.00 приезжали кинологи с собакой и наряд полицейских. "Потом мне соседка сказала, что будто бы поступило сообщение о минировании участка. Они искали бомбу, но не нашли", – пояснила сочинка.

78-летняя избирательница Нина Антоновна рассказала, что проголосовала на Путина. Она пояснила, что других кандидатов кроме Путина она не знает. "А какая разница? За кого бы я ни проголосовала ведь выберут все равно Путина. Результаты уже известны", – сказала Нина Антоновна корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос, почему она в таком случае принимала участие в голосовании она ответила, что поддалась "рекламе выборов".

Член УИКа от КПРФ Станислав также рассказал, что интенсивность прихода на его УИК людей трудоспособного возраста была с самого утра, после открытия УИКа в пятницу, 15 марта. "Если предположить, что эти люди работают то, получается, что их отпускали с работы на это голосование. То есть, это уже не добровольное голосование, а принудительное", – сказал Станислав корреспонденту "Кавказского узла".

Он заявил о массовых нарушениях на своем УИКе, но отметил, что не видит смысла "связываться с нарушителями закона", потому что считает, что фальсификациям содействует руководитель УИКа, и силовики находятся на его стороне.

"Я давно на выборах. Раньше боролся. Надеялся на то, что выступлениями против можно чего-то добиться. Но все время все кончалось плохо для меня. Сейчас члены УИКов от ЕР и "партий обманок" совсем обнаглели. Делают открыто, что хотят. Поэтому я пришел к выводу, что все бесполезно пока руководителями УИКов и ТИКов назначают этих наглых беспринципных теток и мужичков из бюджетных организаций: школ, детских садов, больниц, поликлиник и так далее, которые они возглавляют. Эти люди изначально нацелены на фальсификации на всех выборах. И бороться с ними – это все равно, что бороться с ветряными мельницами. Я согласился принять участие в этих выборах потому что я, как и другие, кто имеет совесть, мы хотим понаблюдать спокойно на что еще способны эти "друзья Путина", – заявил Станислав.

По его словам, члены Избиркомов по спискам ездили с урной к избирателям, которые не могут передвигаться. При этом по закону эти люди должны звонить и сами попросить принести им урну. "Живы они или нет, не известно. Но они возвращались с урнами полностью набитыми бюллетенями", – отметил Станислав.

Наблюдатель рассказал, что не заметил особой активности в 12 часов 17 марта. Он объяснил это тем, что Сочи "власти полностью зачистили от активистов. Они или разъехались в другие страны или просто молчат" как он, опасаясь репрессий и расправ.

Еще одна сочинка Надежда также испортила свой бюллетень. "Власть делает все, чтобы все умные, талантливые и прогрессивные люди иммигрировали в развитые демократические страны. Людьми, которые лишены возможности думать легко управлять, им легко лгать. Власти зашли уже так далеко, что народ лишенный независимых СМИ, выборов, качественного образования, питания, средств существования превращен в преданных рабов, готовых идти за своим повелителем на смерть", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Надежда отметила, что думает о том, чтобы уехать из России.

Иммигрировавший во Францию по причине политических репрессий сочинец Сергей, рассказал, что ощущает себя свободным в чужой стране. Он отметил, что продолжает следить за происходящим в Сочи и Краснодарском крае, поскольку переживает за судьбу родного города.

"[В Париже около посольства России] выстроилась в 12 часов [17 марта] двухкилометровая очередь противников Путина", – рассказал Сергей корреспонденту "Кавказского узла".

Он подчеркнул, что испортил свой бюллетень. "Мы все за рубежом не по доброй воле, а по причине преследований. Не в одной цивилизованной стране мира людей не преследуют за мнение, но в нашей стране – это норма", – считает Сергей.

Сочинец Игорь заявил, что не доверяет электронному голосованию, так как, по его мнению, даже электронные голоса могут быть сфальсифицированы. "Им нужен любой голос и персональные данные, а результаты они уже сфальсифицировали. Завтра нам огласят что опять победил Путин, замены которому нет среди 140 миллионного населения страны", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Один из жителей Сочи рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сотрудники мэрии устроили для избирателей акцию в виде празднования Масленицы.

Сотрудник пресс-службы мэрии подтвердил его слова. "Предприниматели приготовили 248 000 блинов. В Центре национальных культур "Истоки" организовано праздничное гуляние с традиционными масленичными забавами, конкурсами, угощением блинами. С концертной программой выступили творческие коллективы. В библиотеке на улице Чайковского, 4 прошел тематический концерт с интерактивами "Масленица хороша – широка ее душа", – сказал сотрудник пресс-службы корреспонденту "Кавказского узла".

В городе организованы различные мероприятия, в том числе концерты и выставка декоративно-прикладного искусства, добавил он.

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