Избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию

17 марта 2024, 22:35

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В Чечне бюджетник рассказал о принудительном участии в "каруселях", избиратель из Ставропольского края пожаловался на требование руководства предприятия голосовать за конкретного кандидата.

Как писал "Кавказский узел", к вечеру 16 марта в СКФО была зафиксированы как минимум девять жалоб на ход предвыборной капании и голосования на выборах президента России. Так, портрет кандидата в президенты на избирательном участке и публикации в его поддержку были замечены в Чечне после начала голосования на президентских выборах. В Ставропольском крае высокопоставленный чиновник призвал жителей голосовать за конкретного кандидата.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Из Чечни и Старополья сегодня поступили жалобы на принуждение к голосованию, следует из данных на сайте проекта «Карта нарушений», который ведет движение «Голос»*.

Избиратель из Чеченской республики заявил о принудительном участии в каруселях (организованное многократное голосование на разных участках - прим. «Кавказского узла»). По его словам, именно этим можно объяснить высокую явку в республике.

«Я госслужащий. В первый день меня обязали прийти и сдать бюллетень трижды в трёх разных пунктах, вероятно, чтобы обеспечить эту самую явку. Во второй день «выбирал ещё в четырех разных пунктах. То же самое могу сказать про всех моих коллег, не закрепленных на пунктах, и про коллег других госучреждений, которых наблюдал воочию в течение этих дней. Нас возили на автобусах и микроавтобусах по территории Чеченской республики. Кто-то назвал это «каруселью». Сегодня вот тоже назначили несколько школ, должен там быть. Также замечены вброс бюллетеней, пока никто не смотрит, и наблюдатели, игнорирующие нарушения», - говорится в сообщении, опубликованном сегодня. Всего из республики поступили как минимум четыре сообщения о нарушениях.

В Ставропольском крае, по данным проекта, зафиксировано шесть нарушений. Избиратель из Минеральных Вод сообщил, что руководство предприятия требовало голосовать за конкретного кандидата.

В Кабардино-Балкарии на одном из участков в Майском урна для голосования стоит на фоне плаката с портретами главы республики и главы государства, следует из единственного сообщения о нарушении из республики. К сообщению приложена фотография, на которой избиратель голосует на фоне этого плаката. Из Северной Осетии единственное сообщение о нарушении поступило в период предвыборной кампании.

На сайте не содержится информации о нарушениях в Дагестане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии. Таким образом, всего из СКФО поступило 12 сообщениях о нарушениях, следует из информации на сайте проекта.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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