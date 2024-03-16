123 нарушения на выборах зафиксировано на юге России 

16 марта 2024, 23:32

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Число нарушений на выборах президента на юге России достигло как минимум 123, включая 114 в ЮФО и девять в СКФО, подсчитал "Кавказский узел" на основе данных проекта "Карта нарушений".

Как сообщал "Кавказский узел", не менее трех случаев препятствования работе наблюдателей и один случай давления на члена избиркома зафиксированы во второй день голосования в Краснодарском крае. Портрет кандидата в президенты на избирательном участке и публикации в его поддержку замечены в Чечне после начала голосования на президентских выборах. В Ставропольском крае высокопоставленный чиновник призвал жителей голосовать за конкретного кандидата, сообщили избиратели.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Наблюдатели, члены комиссий и избиратели во второй день голосования продолжили сообщать о нарушениях, следует из данных, опубликованных к 23.30 мск на сайте "Карта нарушений", который ведет движение "Голос"*.

Так, в урне для голосования на УИК 2341 в Краснодаре была обнаружена сложенная стопка бюллетеней. На участке 2344 в Краснодаре наблюдателю Софии Измайловой не позволили ознакомиться с книгами избирателей должным образом, показывая книгу в перевёрнутом виде и только уголки страниц с нумерацией. При просьбе показать страницы полностью председатель УИК начала угрожать полицией.

В Ростовской области зафиксировано девять нарушений. Так, избиратель Виктор Кострикин, в частности, сообщил, что ему пришло разрешение для голосования на двух участках, один по домашнему адресу, второй — по месту работы.

В Волгоградской области зафиксировано 10 нарушений, в Астрахани зафиксированы два нарушения в период предвыборной кампании. Из Калмыкии и Адыгеи сообщений о нарушениях не поступало.

Таким образом, общее число зафиксированных нарушений в Южном федеральном округе составило 114.

В СКФО в ходе избирательной кампании, в том числе в дни выборов, зафиксировано девять нарушений. Так, на сайте проекта опубликована информация о пяти нарушениях в Ставропольском крае, трех нарушениях в Чечне, одном нарушении в период предвыборной кампании в Северной Осетии.

Из Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии сообщений о нарушениях не поступало.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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