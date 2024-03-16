Наблюдатели заявили о препятствовании мониторингу выборов на Кубани

16 марта 2024, 21:11

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Не менее трех случаев препятствования работе наблюдателей и один случай давления на члена избиркома зафиксированы во второй день голосования в Краснодарском крае.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. К вечеру 15 марта наблюдатели в Краснодарском крае пожаловались на нарушения при выездном голосовании и помехи работе на участке, на многих участках наблюдатели столкнулись с давлением. Также сегодня днем суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак. Однопартийцы сочли причиной претензий к Шостак ее активность и принципиальность.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

В Краснодарском крае наблюдатели и члены избирательных комиссий заявили сегодня о давлении, указано на сайте "Карта нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

Так, после завершения голосования 15 марта наблюдателя Юлию Матсока не выпускали с территории избирательного участка 2358 в Краснодаре, пока она не поставит подпись в листе, подтверждающую, что на участке в день голосования не было нарушений. Юлия была не согласна, ее не выпускали с участка, давили морально, физически препятствовали выходу после закрытия участка.

Наблюдатель от КПРФ Баранова пожаловалась на то, что после закрытия участка 2326 в Краснодаре члены комиссии мешали ей проводить съемку, применяли и физическое воздействие — пытались оттолкнуть, указано в тексте жалобы, который приложен к сообщению.

На участке 2055 в Краснодаре обыскали наблюдателя от КПРФ после того, как он вызвал полицию в связи с подозрением о вскрытии сейфа. После того как наблюдатель сегодня утром пришел на участок, он обнаружил, что сейф опломбирован иначе, чем это зафиксировано на фотографии, которую он сделал после закрытия участка вечером 15 марта. Сотрудники полиции потребовали от заявителя вывернуть карманы и прощупали его одежду, после чего взяли с него пояснения.

В станице Северской также о давлении сообщила и член избирательной комиссии с правом решающего голоса на УИК 4148 в станице Северской. Как указано в сообщении, на нее оказывается давление со стороны других членов комиссии с целью, чтобы она покинула избирательный участок.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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