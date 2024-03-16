Член избиркома в Горячем Ключе лишена полномочий работать на участках

16 марта 2024, 17:38

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Суд в Горячем Ключе удовлетворил требование территориального избиркома о прекращении полномочий члена комиссии от КПРФ Валентины Шостак. Однопартийцы сочли причиной претензий к Шостак ее активность и принципиальность.

Как писал "Кавказский узел", 15 марта в Краснодаре наблюдатели столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семью или работодателя, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках.

С 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Горсуд Горячего Ключа сегодня, 16 марта, удовлетворении иск ТИК «Горячеключевская» о прекращении полномочий члена ТИК Валентины Шостак, сообщила в своем телеграм-канале Общественная палата Кубани.

Вчера, 15 марта, территориальная избирательная комиссия обратилась в суд с заявлением о признании члена ТИК «Горячеключевская» с правом решающего голоса от КПРФ Валентины Шостак "систематически не выполняющей свои обязанности", говорится в публикации.

"По информации наших коллег, В.И. Шостак неоднократно дестабилизировала обстановку во время проведения выборов на УИК. В настоящее время В.И. Шостак не вправе находиться на территории ТИК и УИК", - отмечается в сообщении.

Заявление от имени избирателя о нарушении прав члена комиссии размещено сегодня на сайте проекта "Карта нарушений на выборах", который ведет движение "Голос"*. Автор заявления сослался на публикацию, которую разместил сегодня в своем телеграм-канале юрист Михаил Беньяш*.

"Единственному независимому члену ТИК Шостак прекращают полномочия ввиду отсутствия на рабочем месте, ссылаясь на неисполнение распоряжения председательствующего о нахождении в помещении ТИК в течение 14 часов и используя в качестве доказательства акты дисциплинарного нарушения. Я прошу прощения, а это точно избирательная комиссия? Судя по подходу, больше похоже на казарму. Какое еще […] рабочее место при отсутствии трудового договора и трудовых отношений?" – написал Беньяш.

"Систематическим неисполнением обязанностей" признано то, что "независимый член ТИК приехал с утра в участковую избирательную комиссию без распоряжения председателя", отметил Михаил Беньяш со ссылкой на текст соответствующего документа.

Краевое отделение КПРФ, по состоянию на 17.30 мск, не прокомментировало на своем сайте решение суда в отношении Валентины Шостак. Вечером 15 марта реготделение отреагировало на иск ТИК. "ТИК Горячеключевская подала иск в суд о лишении полномочий члена комиссии от КПРФ В.И. Шостак. По всей видимости, местные чиновники очень опасаются ее активности и принципиальности", - говорится в публикации на сайте отделения КПРФ.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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