16 марта 2024, 01:56

Наблюдатели в Краснодаре рассказали о серьезном давлении

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В Краснодаре наблюдатели столкнулись с давлением, которое оказывалось на них через семью или работодателя, в связи с чем они были вынуждены сократить время пребывания на избирательных участках.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. К вечеру 15 марта наблюдатели в Краснодарском крае пожаловались на нарушения при выездном голосовании и помехи работе на участке, а в Волгоградской области сообщили о портретах действующего президента на пяти участках.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

15 марта наблюдатели и независимые члены избирательных комиссий столкнулись в Краснодаре с огромным давлением, рассказал 15 марта корреспонденту "Кавказского узла" опытный наблюдатель, бывший член ТИК Роман Пилипенко.

"Им звонили, пытались запугать. Пытались найти каких-то родственников, на которых можно надавить, и вынуждали уходить с участков. Мы же подаем документы на наблюдателей, членов комиссий сильно заранее, и у людей, заинтересованных в неких манипуляциях с итогом выборов, есть большое количество времени, чтобы изучить людей, узнать, где они работают и так далее. Мало какой работодатель рад сотруднику, который участвует в любого рода политической деятельности", - сказал Пилипенко. 

В иных случаях давление проявлялось в том, что какие-то люди ходили по участку и предлагали наблюдателям выйти. 

Ситуация осложняется и трехдневным голосованием - так долго находиться под постоянным давлением не всем под силу, добавил Пилипенко: "Сегодня (15 марта) были люди, которые очень хорошо, честно пронаблюдали, но они могут так провести один день, а три - нет". 

Из нарушений он отметил то, что не выдавались копии важных итоговых протоколов. 

Ряд наблюдателей отказался выходить прямо перед началом выборов, отметил собеседник. Серьезные проблемы в этом году были и с получением направлений: "С большим трудом, как никогда, кто-то был готов выдавать направления, в основном это была КПРФ, другие отказывались". 

На УИК №2329, расположенный напротив администрации Краснодарского края, голосовать приходили группами - сотрудники администрации и госкомпаний, рассказал "Кавказскому узлу" наблюдатель с этого участка на условиях анонимности.

"Однако в отношении наблюдателей применялось давление - не непосредственно, а через семью или работу. Это касается меня и еще одного наблюдателя. Пока мы были на участке, представители силовых структур звонили нашим родным или начальству, а те уже - нам", - рассказал собеседник.

При этом очевидных нарушений этот наблюдатель 15 марта не заметил. "За исключением препятствий в ознакомлении с документами, в которых, возможно, и крылись нарушения", - заключил он.

"До часа дня я был на участке, всё было отлично. Книги чистые, всё дают. Хотя очень неохотно работали с документами - принимали какие-то уведомления от меня, копии отдавали", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель с УИК №2304 Дмитрий Глушков

"УИК №2304 - это большой участок, явка была объективно большой, и приходило много людей пожилого возраста, поэтому мне даже казалось, что на этом участке не будет больших вбросов, потому что и так люди проголосуют "как надо", - добавил он. 

Потом Глушков ушел на надомное голосование, которое проходило без нарушений, однако он заметил, что был целый ряд людей, которые не приглашали к себе надомное голосование: "В таких случаях кто-то всё же голосовал, а кто-то просто не открывал дверь". 

К 18.00 они вернулись на участок, где возникли небольшие трения, так как никак не могли найти один бюллетень. "Я не могу даже назвать это конфликтом. Я сам видел, что надомное голосование проходило честно, просто не было одного бюллетеня. То есть это не в сторону вброса было несовпадение, а наоборот - минус бюллетень. Но когда я просто попросил, вежливо, копию протокола о надомном голосовании, мне сначала долго не хотели ее выдавать, потом сказали, что выдадут в 20.00. Я попросил повторить это под камеру, чтобы у меня было видеодоказательство. Причем сказал, что снимать я буду себя в этот момент, а секретарь это просто проговорит, что выдаст мне этот документ", - рассказал Глушков. 

После этого начался "фарс". "Председатель комиссии начал говорить, что я его домогался, что я срываю избирательный процесс. Он пошел к полицейским, которые сидели на участке, и начал это всё говорить им - что вот, мол, молодой человек до меня домогается, трогает меня за интимные места. И сказал, что хочет на меня написать заявление. Тогда я сказал, что я хочу написать заявление по поводу угроз. Потому что до того, как начался цирк с председателем, когда мы все пытались правильно пересчитать бюллетени, ко мне на участке подошел мужчина бандитского вида - в кожаной куртке, с приплюснутым носом - и сказал, что за пределами участка меня ждут некие знакомые, к которым я должен выйти. Я отказался. Он настаивал, потом отошел в ту часть участка, которую не покрывают камеры, и начал подзывать меня к себе. Я никуда не пошел и достал телефон, тогда он удалился. И после этого председатель начал свой фарс", - рассказал наблюдатель. 

Полицейский, присутствовавший на участке, в итоге кого-то вызвал. "Приехал еще один полицейский, более высокий по званию. Также к тому времени приехал еще представитель ТИКа. Начались какие-то переговоры. Председатель пытался продолжать рассказывать, что я до него домогался, но это быстро сошло на нет и перешло в обычное выставление претензий по их работе. В итоге переговоров всё затихло, после этого до 20.00 всё шло в обычном режиме. Они опять стали дружелюбны, хотя с документами в полном объеме мне так и не дали ознакомиться", - сказал Глушков.

"Что самое удивительное, я лично особых нарушений не видел", - заключил он. 

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Примечание:

"Силовики пришли с обысками к сторонникам Надеждина на Ставрополье", "Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами", "Беженцы из Палестины смогут проголосовать на выборах президента в Чечне".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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