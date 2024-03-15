Помехи наблюдателям и нарушения правил агитации зафиксированы в ЮФО

15 марта 2024, 19:48

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Наблюдатели в Краснодарском крае пожаловались на нарушения при выездном голосовании и помехи работе на участках. В Волгоградской области на пяти участках висят портреты действующего президента.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. На избирательных участках Кубани в первый день голосования на выборах президента наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

В Краснодарском крае поступило 60 жалоб на нарушения от избирателей, наблюдателей и членов избирательных комиссий, указано по состоянию на 19.40 мск на сайте "Карта нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

В Северском районе на УИК 4163 член избирательной комиссии, представитель от КПРФ направила жалобу в ТИК Северская. Она пожаловались, что комиссия отказалась предоставить ей копию протокола надомного голосовании. О таком же нарушении заявили и член избирательно комиссии с правом решающего голоса в пгт Черноморский.

На участке 4151 в станице Северская выявлены несоответствия числа выданных избирательных бюллетеней избирателям при выездном голосовании и возвращенных участковой избирательной комиссии.

На участке 2341 наблюдатель пожаловалась на помехи передвижению по участку. Жалобу по этому поводу УИК оставила без удовлетворения.

В Краснодаре председатель УИК 2304 Краснодар Алексей Поляков обвинил наблюдателя Дмитрия Сушкова в том, что тот трогал его за интимные места. Наблюдатель заявил, что путем этой провокации Поляков пытается добиться его устранения с избирательного участка, так как Сушков неоднократно требовал чтобы Поляков соблюдал выборное законодательство.

В Волгоградской области наблюдатели на своих страницах в соцсети опубликовали фотографии, на которых рядом с избирательной урной, кабинкой для голосования и на территории участка находятся портреты действующего президента. Такие нарушения зафиксированы на УИК № 3421 в Подкуйково Руднянского района, УИК № 2701 Николаевска, УИК № 3303 станицы Кумылженская, на УИК № 2607 в станице Луковская Нехаевского района и на УИК № 1315 в хуторе Ловягин Даниловского района. Всего по Волгоградской области поступило семь жалоб, остальные касались нарушений в период агиткампании, указано на сайте проекта.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

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