Избиратели и наблюдатели пожаловались на нарушения в первый день голосования на Кубани

15 марта 2024, 12:06

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На избирательных участках Кубани в первый день голосования на выборах президента наблюдателям создают препятствия, а работодатели требуют от избирателей отчета об участии в голосовании, сообщили авторы заявлений о нарушениях.

Как писал "Кавказский узел", с 15 по 17 марта в России проходит голосование на выборах президента. В Прохладном полицейские вручили активистке Анастасии Емельяновой предостережение о недопустимости "антиобщественного поведения" после того, как она анонсировала планы испортить избирательный бюллетень.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" размещает на тематической странице "5-е выборы Путина".

В Краснодарском крае поступило 46 жалоб на нарушения от избирателей, наблюдателей и членов избирательных комиссий, указано по состоянию на 12.00 мск на сайте "Карта нарушений на выборах", которую ведет движение "Голос"*.

Пять из 46 заявлений поступили сегодня. Так, в Геленджике наблюдатель сообщил, что по меньшей мере на трех участках "наблюдателей не допускают до наблюдения, придираясь к адресу в уведомлении, переданном в ТИК, а точнее к его неполноте". "Например, указан адрес "город Крымск", а комиссия требует "Крымский район, город Крымск". Учитывая, что и человек однозначно определяется по множеству документов, и город, это явно усовершенствованная с прошлого года технология по придиркам", - говорится в публикации.

Избиратель в Геленджике сообщил сегодня, что "по чатам детсадов и школ централизованно рассылают ссылку с системой косвенного контроля посещения избирательных участков, что вынуждает не желающих идти голосовать из страха последствий всё же идти".

"Система содержит ввод телефона, и запись принимает не от любого, а только от присутствующего в базе, то есть контролируемого. Видно, что это не инициатива общественная, а именно контролирующая определённых зависимых людей, которым и ведётся рассылка", - указано в заявлении.

В Горячем Ключе комиссия УИК № 1002 "уехала на надомное голосование с каким-то списком от руки", сообщил член комиссии. "Чтобы проверить, не выписка ли это была, был запрошен сам реестр (в 10-й колонке отмечают дату включения в выписку). Председатель сообщил, что реестр не ведётся, просто "есть списки", - сообщил он.

В Краснодаре руководство сети продуктовых магазинов собирает "статистику по своим магазинам о количестве проголосовавших сотрудников", заявил избиратель из Краснодара. "Директорам магазинов рекомендуется уточнять эту информацию у всех продавцов и, если сотрудника отпустили на участок в рабочее время, фотографироваться на фоне стенда. Нарушен принцип добровольности и тайны участия/неучастия в голосования со стороны работодателя", - заявил он.

В поселке Черноморский на УИК 4165 председатель комиссии "отказал наблюдателю в ознакомлении со списками избирателей", говорится в заявлении от имени наблюдателя. На это решение подана жалоба, отмечается в публикации.

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