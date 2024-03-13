Анастасия Емельянова. Стоп-кадр видео из YouTube-канала активистки от 07.03.24, https://www.youtube.com/watch?v=7-enpgFJBdg&t=231s

13 марта 2024, 20:20

Активистка из Прохладного получила предостережение от полиции перед выборами

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Полицейские вручили активистке из Прохладного Анастасии Емельяновой предостережение о недопустимости "антиобщественного поведения" после того, как она в своем YouTube-канале сообщила о планах испортить избирательный бюллетень.

Сегодня сотрудники местной полиции города Прохладного прибыли домой к  активистке и блогеру Анастасии Емельяновой и передали ей официальное предостережение "о недопустимости антиобщественного поведения", сообщила она корреспонденту "Кавказского узла".

В предостережении говорится, что полиция располагает сведениями о том, что 17 марта 2024 года Анастасия Емельянова "планирует проведение акции по порче избирательного бюллетеня, либо нанесения на бюллетень надписи в поддержку Навального А.А., а также других действий, направленных на срыв хода голосования".

Согласно версии УФСИН, Алексей Навальный 16 февраля скончался в колонии после резкого ухудшения самочувствия. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Как сообщила сама активистка, шесть дней назад она выложила на своем YouTube-канале видео, в котором призвала всех своих подписчиков прийти в день голосования на избирательные участки. "Я сама обязательно приду на избирательный участок со своими друзьями и родными. Я еще не знаю, что я буду делать, может быть, я испорчу бюллетень, а может, напишу на нем «Навальный"", - сказала она.

Необходимость всем явиться на участки Анастасия объяснила тем, что если каждый использует сам свой бюллетень, то свободных  бюллетеней не останется, а стало быть  участковые избирательные комиссии не смогут фальсифицировать итоги выборов, так  как бюллетень – документ строгой отчетности.

По ее словам, предостережение от полиции является следствием видеоролика. Емельянова сообщила, что не намерена отказаться от своих планов.

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Примечание:

"Митинг за Путина в Чечне стал началом фальсификации президентских выборов", "Более 14 тысяч подписей собрано на юге России в поддержку кандидатуры Надеждина", "50 жителей Кабардино-Балкарии поставили подписи за Бориса Надеждина".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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