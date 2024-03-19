Избиратели в Абхазии отдали 96,8% голосов за Путина

19 марта 2024, 12:17

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Действующий президент России Владимир Путин набрал в Абхазии 96,8% голосов избирателей, сообщил Центризбирком.

Как информировал "Кавказский узел", в Абхазии для жителей, имеющих российское гражданство голосование на выборах президента России было организовано только в один день – 17 марта. При этом в самой России оно шло 15-17 марта.

На выборах президента России в Абхазии проголосовало более 40,2 тысячи избирателей, Владимир Путин набрал 96,8% голосов. Всего голосование проводилось на 30 избирательных участках, следует из информации об итогах выборов на участках за границей, опубликованных на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России.

Напомним, Грузия осудила выборы, проведенные на территориях, которые она считает оккупированными. Тбилиси считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата". Информацию о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" собирает в подшивке "5-е выборы Путина".

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