Власти Чечни признали применение админресурса на выборах президента

10 апреля 2024, 13:13

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Явка сотрудников Миннаца Чечни и подведомственных учреждений на избирательные участки в Грозном в дни президентских выборов обеспечивалась в соответствии с планом мэрии, который в итоге был перевыполнен, отчиталось ведомство.

Как писал "Кавказский узел", злоупотребление админресурсом и призывы голосовать за действующего президента были зафиксированы в Чечне на президентских выборах. В частности, 17 марта избиратели пожаловались на принуждение к голосованию: так, в Чечне бюджетник рассказал о принудительном участии в "каруселях". Владимир Путин набрал в Чечне 98,99% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия.

С 15 по 17 марта в России проходило голосование на выборах президента. "Кавказским узлом" подготовлена справка об этом "Выборы президента–2024: Путин и три кандидата".

Министерство Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации признало перевыполнение плана мэрии Грозного по привлечению сотрудников к голосованию на выборах президента, следует из отчета министерства, на которое сегодня обратили внимание авторы телеграм-канала "Выборы, всем ЦЫК!".

По плану мэрии Грозного Миннацинформ Чечни должен был обеспечить явку для голосования 605 человек в каждый день с 15 по 17 марта, то есть 1815 избирателей за три дня, говорится в документе "Отчёт о деятельности Министерства Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации за I квартал 2024 года", размещенном 3 апреля на сайте министерства.

"По факту обеспечено по 634 человека ежедневно, т.е. 1 902 человека за три дня, что составляет 105%. Дополнительно: 16 марта по просьбе администрации Ахматовского района обеспечено внеплановое голосование на участке № 399 п. Старая Сунжа в количестве 95 человек (ИА «Чеченская Республика Сегодня» и ТРК «Путь» имени А. Кадырова»). 17 марта внеплановое голосование на участке № 439 гимназия № 3, в количестве 250 человек (ЧГТРК «Грозный» и ГТРК «Вайнах»). Итого: всего голосов по плану 1815, по факту 2247, что составляет 123,8%", - говорится в официальном отчете.

Также "все служащие министерства" и работники подведомственных учреждений "приняли активное участие в шествии в поддержку выборов президента", отмечается в документе.

Материалы о выдвижении кандидатов и голосовании на выборах президента России в 2024 году "Кавказский узел" собрал на тематической странице "5-е выборы Путина".

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