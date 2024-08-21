Российские политологи оценили итоги визитов Путина в регионы Кавказа

21 августа 2024, 23:53

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Как писал "Кавказский узел", визит Путина и заявления Лаврова по Зангезурскому коридору подтвердили союзнические отношения России и Азербайджана и важность для России разблокировки коммуникаций, считают бакинские аналитики. Россия добивается открытия коммуникаций через Армению под своим контролем, при этом личный визит Путина может быть связан с обсуждением с Азербайджаном финансовых вопросов, предположили ереванские политологи.

Политолог Сергей Бойко (Бойко Сергей Андреевич признан иностранным агентом) заявил,что российские власти заинтересованы в более тесных отношениях с Баку.

"Так как на кону возможность реверсивных поставок газа в Европу, что для теряющего доходы Газпрома и соответственно российского бюджета очень важно. Плюс это возможности транзита подсанкционных товаров по линии Турция - Армения/Грузия - Баку. Поэтому визит в Баку был ключевым в его поездке на Кавказ", - считает он.

По словам политолога, президент Алиев всегда отличался прагматизмом и хорошим пониманием российских реалий. "Поэтому цена сотрудничества с Баку для Москвы будет высокой. В принципе часть платы уже внесена - это фактическая сдача союзника. Армения так и не получила ожидаемую помощь", - отметил Бойко.

20 августа Путин за один день посетил Кабардино-Балкарию, Северную Осетию и Чечню. В ходе визита в Кабардино-Балкарию обсуждалось развитие сельского хозяйства, в Северной Осетии основной темой стало 20-летие теракта в Беслане, а в Чечне Путин посетил, в частности, Российский университет спецназа, который носит его имя.

По его мнению, поездка в Чечню, Кабардино-Балкарию и Северную Осетию тоже важный элемент внутренней политики Кремля. Так, для Путина важно продемонстрировать, что в случае ухода Кадырова с должности Москва поддержит его клан в предстоящей борьбе за власть в Чечне, предположил политолог. По его словам, посещение Кабардино-Балкарии - "тоже важный сигнал поддержки со стороны Кремля лояльных элит". Северная Осетия, по мнению политолога - "одна из важнейших позиций текущей стабильности Северного Кавказа", поэтому также не была обойдена "вниманием главы государства", пояснил Бойко.

Он полагает, что визит Путина на Кавказ никак не может послужить целям отвлечения от Курска. "Скорее, это попытка демонстрировать, что, несмотря на тяжёлую ситуацию, "все идет по плану", - резюмировал Бойко.

Политтехнолог Евгений Минченко также считает, что нет необходимости отвлечения от событий под Курском за счёт поездки на Кавказ. "Эти визиты абсолютно плановые. Например, визит в Чечню был анонсирован ещё в мае. Эти поездки не имеют вторичный характер. Наоборот, имеют очень высокую плотность общения", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин отметил, что поездка по российскому Северному Кавказу и визит в Азербайджан - две параллельные истории.

"Объезд внутренних территорий отличается от государственного визита в Баку. Это разные направленности и разная философия поездок", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эксперт признал, что для России коммуникации через Южный Кавказ в текущих обстоятельствах очень важны.

"То, что эти коммуникации важны, было очевидно и до начала специальной военной операции на Украине. Не случайно, "Север-Юг" давно уже развивается. Россия и Азербайджан сделали всё, чтобы этот маршрут работал. Но здесь многое зависит от Ирана. Сейчас Россия напрямую выделила кредит, чтобы завершить железнодорожную ветку. В нынешней ситуации это особенно важно", - считает Притчин.

Он не согласен с мнением, что Баку воспользуется ситуацией и запросит максимальную цену за выполнение договоренностей геополитического значения, приоритетных для Кремля.

"Отношения России с Азербайджаном в целом взаимовыгодные. Мы видим, что пока Азербайджан не присоединился к проекту по вводу западных санкций. Товарооборот между странами растёт", - подчеркнул он.

Если говорить, что Россия может под лейблом "азербайджанский газ" продавать в обход санкций свой, то это также взаимовыгодный проект, считает Притчин.

"Азербайджан, у которого газ является одним из ведущих экспортных продуктов, и сейчас закупает у России время от времени заметный объём газа для поддержания своего сезонного газового баланса. Азербайджан сам заинтересован в сотрудничестве с Россией по газовому вопросу. Не вижу сфер, где бы Азербайджан затребовал бы завышенную цену. Или максимально использовал бы своё положение, чтобы от России потребовать сверхплатежи. У Баку достаточно прагматичная позиция", - резюмировал Притчин.

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