Путин впервые с 2019 года посетил Кабардино-Балкарию

20 августа 2024, 12:50

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Президент России Владимир Путин прибыл в Кабардино-Балкарию. Последний раз он посещал республику в ноябре 2019 года.

Как информировал "Кавказский узел", 18 августа президент России Владимир Путин прибыл в Баку. В ходе государственного визита он обсудил с президентом Азербайджана развитие двусторонних отношений и актуальные международные и региональные проблемы, в том числе урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.

После посещения Южного Кавказа, Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой в Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО). Сегодня он ознакомился с работой садоводческого хозяйства ООО "Агро 07" в Кабардино-Балкарии. Путина сопровождали глава республики Казбек Коков, полпред президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства России Оксана Лут, передал сегодня ТАСС.

После знакомства с работой предприятия ожидается, что Путин проведет встречу с Коковым, сообщило агентство.

Последний раз рабочую поездку в Кабардино-Балкарию Путин совершал в ноябре 2019 года, напомнил News.ru.

Президент России тогда посетил детскую академию творчества "Солнечный город" и провел в Нальчике заседание Совета по межнациональным отношениям, отметило РИА "Кабардино-Балкария".

"Кавказский узел" также писал, что 26 июля генсовет "Единой России" предложил Путину поддержать на выборах кандидатуру действующего главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. Выборы будут проводиться путем непрямого голосования, глав регионов определят депутаты региональных парламентов, они намечены на 8 сентября.

"Единая Россия" вновь получит большинство мандатов после парламентских выборов в Кабардино-Балкарии, так как предвыборная конкуренция невелика, а возглавляющий список единороссов Казбек Коков устраивает и Москву, и местные элиты, отметили ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

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