Путин прилетел в Баку с двухдневным государственным визитом

19 августа 2024, 01:03

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В ходе государственного визита президента России Владимира Путина в Баку планируется обсудить развитие двусторонних отношений и актуальные международные и региональные проблемы, в том числе урегулированием отношений между Азербайджаном и Арменией.

Президент России Владимир Путин прилетел вечером 18 августа в Азербайджан с двухдневным государственным визитом.

Самолет с российским президентом совершил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, его встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Самир Шарифов и другие официальные лица, пишет Oxu.az.

Из аэропорта Путин поехал в домашнюю резиденцию Ильхама Алиева, где состоялся неформальный ужин с участием супруги президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

В ходе переговоров будут обсуждаться вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, актуальные международные и региональные проблемы, в том числе азербайджано-армянское урегулирование, информирует РИА "Новости".

На 19 августа запланировано участие Путина в возложении венка к могиле бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева и церемонии возложения венка к монументу "Вечный огонь". Затем пройдет официальная встреча двух президентов в резиденции "Загульба", после чего они проведут беседу и переговоры в расширенном составе. Также в графике церемония подписания совместных документов и заявление Путина и Алиева для СМИ. В завершении дня два президента посетят территорию "Белого города" и кафедральный собор Святых жен-мироносиц, после чего состоится государственный прием от имени Алиева в честь Путина, пишет РИА "Новости".

Предстоящие переговоры Путина и Алиева прокомментировал автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Алиев и Путин будут обсуждать в Загульбе армяно-азербайджанские отношения. Что тут обсуждать? Надо действовать. Россия почти завершила свои возможности влиять на Ереван", - написал он.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По мнению бакинских аналитиков, выдача ордера не повлияет на политические и экономические связи Баку и Москвы и личные отношения Ильхама Алиева и Владимира Путина.

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