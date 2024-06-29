Политологи спрогнозировали победу единороссов на выборах в Кабардино-Балкарии

29 июня 2024, 15:56

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"Единая Россия" вновь получит большинство мандатов после парламентских выборов в Кабардино-Балкарии, так как предвыборная конкуренция невелика, а возглавляющий список единороссов Казбек Коков устраивает и Москву, и местные элиты, указали политологи.

Как писал "Кавказский узел", будущий состав парламента Кабардино-Балкарии седьмого созыва уже определен, у представителей оппозиции нет шансов получить мандаты, заявили лидер республиканского "Яблока" Хаким Кучмезов и активистка Анастасия Емельянова.

Выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии намечены на 8 сентября, все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков. Список "Единой России" на этих выборах возглавили глава республики Казбек Коков, руководитель общественной организации "Ни шагу назад" Темиржан Байсиев и ветеран военной операции на Украине Герман Шевчук. Всего список насчитывает 120 человек, он был составлен по итогам праймериз, проводившихся в мае.

Другие партии, помимо "Единой России", тоже получат определенную часть мест в парламенте Кабардино-Балкарии, поскольку "платформа для выдвижения кандидатов от этих партий имеется", считает политолог, сотрудник Центра рыночных исследований Сергей Бойко.

"Возможно, "Единая Россия" в этот раз даже 70% мест получит. Тем не менее, свою долю возьмёт КПРФ, что-то - ЛДПР, может быть, даже "Новые люди", "Справедливая Россия", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В действующем парламенте Кабардино-Балкарии представлены пять партий. По итогам выборов в 2019 году "Единая Россия" получила 50 мандатов, КПРФ – девять, "Справедливая Россия" - семь, партия "Зеленые" и ЛДПР – по два мандата. Все партии, представленные в парламенте, имеют право участия в новых выборах без необходимости собирать подписи 0,5% избирателей в свою поддержку.

Среди сторонников этих партий "тоже есть ли люди с ресурсами, которые хотят попробовать пройти во власть", пояснил Бойко. "Поэтому маловероятно, что ЕР займёт 100%", - отметил он.

Никому не нужен яркий лидер в Кабардино-Балкарии. Нужен серый человечек

Он оценивает Казбека Кокова как заурядную политическую фигуру. "Коков – это, как говорится, "на безрыбье и рак рыба". Никому не нужен яркий лидер в Кабардино-Балкарии. Нужен серый человечек, чиновник, который будет выполнять свою функцию. Коков подходит под это определение. Он полностью зависимый от центра человек. При этом он вполне устраивает и региональные элиты. Потому что ничего из себя особо не представляет. Поэтому он не растерял доверие, но и не приобрёл что-то новое. Человек эпохи", - сказал Сергей Бойко.

По его мнению, военная операция на Украине повлияла на ход выборов во всех регионах, в том числе и в республиках Северного Кавказа. "Многих независимых кандидатов с по-настоящему протестными настроениями не допускают до выборов. Очень сильно ограничены возможности для критика существующего режима", - сказал политолог.

В то же время, по его словам, внутриэлитная борьба продолжается. "По-прежнему присутствуют внутриэлитные расколы. Несмотря на все попытки эту борьбу ограничить, она будет продолжаться. Таким образом, какие-то элементы политической конкуренции сохранятся", - отметил он.

"Единая Россия", несомненно, займёт первое место на выборах в Кабардино-Балкарии, спрогнозировал президент консалтиногового холдинга "Минченко консалтинг"» Евгений Минченко. "Что касается других партий, то там вопрос не в партийных лейблах. А в том, что есть местные элитные группы, которые берут общероссийские партийные бренды как франшизы", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Вряд ли слабого губернатора поставили бы во главе списка

По мнению политтехнолога, Коков по-прежнему пользуется доверием Кремля. "Вряд ли слабого губернатора поставили бы во главе списка. Если ему это доверили, то считают, что он является "электоральным паровозом", - пояснил Минченко.

Определённая предвыборная конкуренция между партиями остаётся и после начала военной операции на Украине, считает президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов. "Борьба между партиями за места в местный парламент происходит. Зависит от региона. В Кабардино-Балкарии она не слишком выражена", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению политолога, Коков не лишён поддержки Кремля. "Пока КБР не является источником большого количества негативных новостей - на фоне Дагестана или отчасти Ингушетии. Поэтому сигналов о громких проблемах у Кокова не было", - пояснил Виноградов.

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