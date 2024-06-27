Коков возглавил список единороссов на выборах в Кабардино-Балкарии

27 июня 2024, 01:19

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков возглавил список "Единой России" вместе с участником боевых действий на Украине и руководителем организации "Ни шагу назад".

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии VII созыва пройдут 8 сентября. Все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков.

В парламенте республики шестого созыва представлены пять партий: по итогам выборов в 2019 году "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

Список "Единой России" на выборах в парламент Кабардино-Балкарии был утвержден на региональной конференции партии 26 июня, сообщил Коков в своем Telegram-канале.

"Возглавить партийный список на предстоящих выборах доверено мне, руководителю волонтерской общественной организации "Ни шагу назад" Темиржану Байсиеву и ветерану специальной военной операции Герману Шевчуку", - написал он.

По словам Кокова, в списке присутствуют другие ветераны и волонтеры, а также учителя и врачи. "Среди кандидатов немало тех, кто впервые идет на выборы, хотя преемственность депутатского корпуса от "Единой России" сохраняется", - добавил чиновник.

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