27 июня 2024, 01:19

Коков возглавил список единороссов на выборах в Кабардино-Балкарии

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Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков возглавил список "Единой России" вместе с участником боевых действий на Украине и руководителем организации "Ни шагу назад". 

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии VII созыва пройдут 8 сентября. Все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков. 

В парламенте республики шестого созыва представлены пять партий: по итогам выборов в 2019 году "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

Список "Единой России" на выборах в парламент Кабардино-Балкарии был утвержден на региональной конференции партии 26 июня, сообщил Коков в своем Telegram-канале. 

"Возглавить партийный список на предстоящих выборах доверено мне, руководителю волонтерской общественной организации "Ни шагу назад" Темиржану Байсиеву и ветерану специальной военной операции Герману Шевчуку", - написал он. 

По словам Кокова, в списке присутствуют другие ветераны и волонтеры, а также учителя и врачи. "Среди кандидатов немало тех, кто впервые идет на выборы, хотя преемственность депутатского корпуса от "Единой России" сохраняется", - добавил чиновник. 

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"ЦИК озвучил итоги голосования в Северо-Кавказском федеральном округе", "Хоконов связал увольнение с критикой политики руководства вуза", "Избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию". 

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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