Назначена дата выборов в парламент Кабардино-Балкарии

07 июня 2024, 05:28

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Выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии седьмого созыва по пропорциональной системе назначены на 8 сентября.

Парламент Кабардино-Балкарии 6 июня утвердил дату очередных выборов. Срок полномочий действующего созыва парламента подходит к концу.

Выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии VII созыва пройдут 8 сентября. Они будут проводиться по пропорциональной системе - 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков, информирует “Интерфакс-Юг”.

Избирком Кабардино-Балкарии ожидает, что на выборах депутатов республиканского парламента проголосуют более 530 тысяч жителей региона.

Парламент Кабардино-Балкарии избирается сроком на пять лет. Предыдущие выборы состоялись 8 сентября 2019 года.

Как писал "Кавказский узел", по итогам выборов в парламент республики шестого созыва прошли пять партий: "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

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