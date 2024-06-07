Парламент Кабардино_Балкарии, фото: пресс0служба главы КБР

07 июня 2024, 05:28

Назначена дата выборов в парламент Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии седьмого созыва по пропорциональной системе назначены на 8 сентября. 

Парламент Кабардино-Балкарии 6 июня утвердил дату очередных выборов. Срок полномочий действующего созыва парламента подходит к концу. 

Выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии VII созыва пройдут 8 сентября. Они будут проводиться по пропорциональной системе - 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков, информирует “Интерфакс-Юг”. 

Избирком Кабардино-Балкарии ожидает, что на выборах депутатов республиканского парламента проголосуют более 530 тысяч жителей региона.

Парламент Кабардино-Балкарии избирается сроком на пять лет. Предыдущие выборы состоялись 8 сентября 2019 года. 

Как писал "Кавказский узел", по итогам выборов в парламент республики шестого созыва прошли пять партий: "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

07 июня 2024, 07:20

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