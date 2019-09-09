Пять партий прошли в парламент Кабардино-Балкарии

09 сентября 2019, 18:45

Пятипроцентный барьер на выборах депутатов парламента Кабардино-Балкарии шестого созыва преодолели "Единая Россия", "Справедливая Россия", КПРФ, ЛДПР и партия "Зеленые", объявил сегодня региональный избирком.

Как писал "Кавказский узел", голосование по выборам депутатов республиканского парламента проходило в Кабардино-Балкарии в единый день голосования 8 сентября.

Выборы в парламент республики проходили по партийным спискам. На выборах зарегистрированы кандидаты от шести партий - "Гражданская платформа", "Единая Россия", "Зелёные", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия".

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии официально подвела итоги выборов депутатов парламента региона шестого созыва.

Явка на выборы составила 67,14%, сообщил председатель избирательной комиссии республики Вячеслав Гешев.

По его словам, региональное отделение в КБР партии "Гражданская платформа" получила 2233 голоса (0,62%), партия "Справедливая Россия" - 37 503 голоса (10,35%), российская экологическая партия "Зеленые" - 18 387 голосов (5,07%), Кабардино-Балкарское реготделение партии "Единая Россия" - 238 708 голосов (65,85%), за КПРФ проголосовало 46 529 человек (12,84%), ЛДПР получила 18 491 голос (5,1%).

По итогам выборов "Справедливая Россия" получит семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" - два мандата, "Единая Россия" - 50, КПРФ - девять, ЛДПР - два мандата.

В выборах приняли участие 352 кандидата в составе списков от шести избирательных объединений, контроль хода голосования на избирательных участках осуществляли наблюдатели от политических партий, Общественной палаты республики и члены комиссии с правом совещательного голоса, отметил Вячеслав Гешев, слова которого приводит РИА "Кабардино-Балкария".

В целом, по данным избиркома, избирательная кампания прошла спокойно. "До дня голосования и в день голосования в избирательную комиссию республики значимых жалоб на действие или бездействие нижестоящих комиссий не поступало", - цитирует Гешева ТАСС.

На "Карте нарушений на выборах" ассоциации "Голос" по данным на 18.45 мск 9 сентября сообщений о нарушениях на избирательных участках в Кабардино-Балкарии не опубликовано.

По итогам выборов "Справедливая Россия" потеряла один мандат, КПРФ упрочила свои позиции, теперь число депутатов в парламенте КБР от этой партии увеличилось на одного человека, отмечает агентство.

Жители Кабардино-Балкарии ходят на выборы из чувства ответственности за происходящее в республике, а также по требованию руководства, выяснил в ходе опроса 8 сентября корреспондент "Кавказского узла".

8 сентября также проходило голосование на выборах губернаторов Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского края и Калмыкии, а также выборы в заксобрания Карачаево-Черкесии и Волгоградской области, глав и муниципальных депутатов городского, районного и сельского уровней, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы-2019: главное о дне голосования на Юге России". Новости о выборах, которые проходят в этом году в южных регионах страны, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Выборы-2019: Юг России".