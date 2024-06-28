Активисты назвали безальтернативными выборы в парламент Кабардино-Балкарии

28 июня 2024, 02:22

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Состав парламента Кабардино-Балкарии седьмого созыва определен еще до выборов, у представителей оппозиции нет шансов получить мандаты, а сам законодательный орган полностью лишен субъектности, заявили лидер республиканского "Яблока" Хаким Кучмезов и активистка Анастасия Емельянова.

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии VII созыва пройдут 8 сентября, все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков. Список "Единой России" на этих выборах возглавили руководитель региона Казбек Коков, участник боевых действий на Украине и глава организации "Ни шагу назад". Всего список насчитывает 120 человек, он был составлен по итогам праймериз, проводившихся в мае.

В парламенте республики шестого созыва представлены пять партий: по итогам выборов в 2019 году "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата. Все партии, представленные в парламенте, имеют право участия в новых выборах без необходимости собирать подписи 0.5% избирателей в поддержку своего выдвижения.

Региональное отделение партии “Яблоко” не собирается участвовать в предстоящих выборах в парламент Кабардино-Балкарии, хотя в случае участия партия могла бы пройти в законодательный орган, так как имеет в республике достаточно сторонников, сообщил “Кавказскому узлу” руководитель организации Хаким Кучмезов. Он отметил, что жители республики обращаются в отделение партии по земельным, жилищным и другим актуальным социальным вопросам, поскольку представители “Яблока” не замешаны в коррупционных скандалах ни в одном из регионов страны, хотя в некоторых субъектах занимают руководящие посты.

Причиной неучастия Кучмезов назвал печальный опыт предыдущих выборов, когда республиканский избирком за два дня до окончания выдвижения потребовал от “Яблока” собрать подписи избирателей в свою поддержку, хотя партия имела представительство в парламенте в лице одного депутата и право участия в выборах без сбора подписей.

“Необходимость сбора подписей для получения допуска к участию в выборах практически делает невозможным участие в них, потому что требуется не только подпись, но и данные паспорта. К предоставлению этих данных граждане относятся настороженно из-за опасений, что их персональные данные потом могут как-нибудь нежелательно для них использованы”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

Кучмезов полагает, что власти, обладающие административным ресурсом, не хотят видеть в парламенте Кабардино-Балкарии конструктивно оппозиционную партию, которая действует в интересах общества. «Мне в лицо сказали, что сделают все, чтобы меня не допустить», - подчеркнул он.

Тот факт, что глава республики возглавляет отделение «Единой России» в регионе, Кучмезов считает неправильным. «Он должен быть вне всех партий, беспартийным. Становиться тягачом для одной партии, создавать преференции для нее - в корне неверный подход», - заметил он, добавив, что необходимо вернуть мажоритарную систему выборов, а «Единую Россию», скомпрометировавшую себя коррупционными скандалами следовало бы расформировать.

Политик уверен, что состав парламента седьмого созыва определен еще до выборов - в нем, по предположению Кучмезова, будут “несколько новых лиц”, которые, скорее всего, являются родственниками членов республиканского руководства. По его словам, парламент Кабардино-Балкарии превратился в “статусный орган” - его деятельность не имеет отношения к парламентаризму, поскольку никаких судьбоносных для республики решений он не принимает. «Они там сидят, получают зарплату, это их устраивает», - добавил Кучмезов.

Активистка из Прохладного Анастасия Емельянова называет выборы безальтернативными. При наличии альтернативы она бы отдала свой голос за либеральную партию, которая провозглашает главной ценностью права и свободы человека. «Я бы приняла участие в выборах, если бы была смешанная система с одномандатными округами. Я бы с удовольствием поучаствовала в них от города Прохладного», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”.

По словам Емельяновой, в республике фактически нет не только выборов, но и политической жизни вообще. «Никакой конкуренции, никакой дискуссии нет. Абсолютно ничего не происходит», - сказала она, отметив, что республиканский парламент просто «ратифицирует принятые на федеральном уровне решения», не имея полномочий для какой-либо самостоятельности.

«Был только один факт, когда парламент (Кабардино-Балкарии) не утвердил принятый Госдумой закон, это закон о земельной реформе в 1993 году. На закон наложил вето бывший президент Валерий Коков. Это был единственный случай, когда не был ратифицирован какой-либо законопроект. Все остальное время наши депутаты занимаются переписыванием и утверждением того, что приняла Госдума до них», - констатировала активистка.

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