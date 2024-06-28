28 июня 2024, 02:22

Активисты назвали безальтернативными выборы в парламент Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состав парламента Кабардино-Балкарии седьмого созыва определен еще до выборов, у представителей оппозиции нет шансов получить мандаты, а сам законодательный орган полностью лишен субъектности, заявили лидер республиканского "Яблока" Хаким Кучмезов и активистка Анастасия Емельянова. 

Как писал "Кавказский узел", выборы депутатов Народного собрания Кабардино-Балкарии VII созыва пройдут 8 сентября, все 70 мандатов распределят среди кандидатов из партийных списков. Список "Единой России" на этих выборах возглавили руководитель региона Казбек Коков, участник боевых действий на Украине и глава организации "Ни шагу назад". Всего список насчитывает 120 человек, он был составлен по итогам праймериз, проводившихся в мае. 

В парламенте республики шестого созыва представлены пять партий: по итогам выборов в 2019 году "Справедливая Россия" получила семь мандатов депутатов, партия "Зеленые" – два мандата, "Единая Россия" – 50, КПРФ – девять, ЛДПР – два мандата. Все партии, представленные в парламенте, имеют право участия в новых выборах без необходимости собирать подписи 0.5% избирателей в поддержку своего выдвижения.

Региональное отделение партии “Яблоко” не собирается участвовать в предстоящих выборах в парламент Кабардино-Балкарии, хотя в случае участия партия могла бы пройти в законодательный орган, так как имеет в республике достаточно сторонников, сообщил “Кавказскому узлу” руководитель организации Хаким Кучмезов. Он отметил, что жители республики обращаются в отделение партии по земельным, жилищным и другим актуальным социальным вопросам, поскольку представители “Яблока” не замешаны в коррупционных скандалах ни в одном из регионов страны, хотя в некоторых субъектах занимают руководящие посты.

Причиной неучастия Кучмезов назвал печальный опыт предыдущих выборов, когда республиканский избирком за два дня до окончания выдвижения потребовал от “Яблока” собрать подписи избирателей в свою поддержку, хотя партия имела представительство в парламенте в лице одного депутата и право участия в выборах без сбора подписей. 

“Необходимость сбора подписей для получения допуска к участию в выборах практически делает невозможным участие  в них, потому что требуется не только подпись, но и данные паспорта. К предоставлению этих данных граждане относятся  настороженно из-за опасений, что их персональные данные потом могут как-нибудь нежелательно для них использованы”, - сказал он корреспонденту “Кавказского узла”. 

Кучмезов полагает, что власти, обладающие административным ресурсом, не хотят видеть в парламенте Кабардино-Балкарии конструктивно оппозиционную партию, которая действует в интересах общества.  «Мне в лицо сказали, что сделают все, чтобы меня не допустить», - подчеркнул он. 

Тот факт, что глава республики возглавляет отделение «Единой России» в регионе, Кучмезов считает неправильным.  «Он должен быть вне всех партий, беспартийным. Становиться тягачом для одной партии, создавать преференции для нее - в корне неверный подход», - заметил он, добавив, что необходимо вернуть мажоритарную систему выборов, а «Единую  Россию», скомпрометировавшую себя коррупционными скандалами следовало бы расформировать. 

Политик уверен, что состав парламента седьмого созыва определен еще до выборов  - в нем, по предположению Кучмезова, будут “несколько новых лиц”, которые, скорее всего, являются родственниками членов республиканского руководства. По его словам, парламент Кабардино-Балкарии превратился в “статусный орган” - его деятельность не имеет отношения к парламентаризму,  поскольку никаких судьбоносных для республики решений он не принимает.  «Они там сидят, получают зарплату, это их устраивает», - добавил Кучмезов. 

Активистка из Прохладного Анастасия Емельянова называет выборы безальтернативными. При наличии альтернативы она бы отдала свой голос за либеральную партию, которая провозглашает главной ценностью права и свободы человека. «Я бы приняла участие в выборах, если бы была смешанная система с одномандатными округами. Я бы с удовольствием поучаствовала в них от города Прохладного», - сказала она корреспонденту “Кавказского узла”. 

По словам Емельяновой, в республике фактически нет не только выборов, но и политической жизни вообще.  «Никакой конкуренции, никакой дискуссии нет. Абсолютно ничего не происходит», - сказала она, отметив, что республиканский парламент просто «ратифицирует принятые на федеральном уровне решения», не имея полномочий для какой-либо самостоятельности. 

«Был только один факт, когда парламент (Кабардино-Балкарии) не утвердил принятый Госдумой закон, это закон о земельной реформе в 1993 году. На закон наложил вето бывший президент Валерий Коков. Это был единственный случай, когда не был ратифицирован какой-либо законопроект. Все остальное время наши депутаты занимаются переписыванием и утверждением того, что приняла Госдума до них», - констатировала активистка.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"ЦИК озвучил итоги голосования в Северо-Кавказском федеральном округе", "Избиратели в СКФО пожаловались на принуждение к голосованию", "Власти Дагестана рапортовали о голосовании беженцев из Палестины".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 июня 2024, 05:19

28 июня 2024, 04:20

28 июня 2024, 03:21

28 июня 2024, 01:23

  • ЕСПЧ коммуницировал жалобу Юниса Сафарова

    Европейский суд по правам человека приступил к коммуникации с правительством Азербайджана по жалобе пожизненно осужденного Юниса Сафарова, который был лишен свиданий и телефонных разговоров с близкими во время содержания в СИЗО.

28 июня 2024, 00:24

  • Пять бойцов со Ставрополья убиты на Украине

    Олег Дредун, Болеслав Николов, Николай Старенков, Евгений Шарагин и Николай Козичев убиты в боевых действиях, сообщил глава Красногвардейского округа. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 427 бойцов из Ставропольского края.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи