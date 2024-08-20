"Матери Беслана" напомнили президенту об отсутствии итогов расследования теракта

"Сказали, что мы считаем, что расследования как такового не было. И что мы были на встрече с ним в 2005 году, и он нам обещал, что возьмет под свой контроль, однако этого не произошло. И что именно из-за этого мы не добились никакой правды и дошли до Страсбурга, который вынес решение по этому делу", — привело "Агентство" (внесено в реестр иноагентов) слова сопредседателя «Матерей Беслана» Анеты Гадиева.

13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 11 января 2022 года Страсбургский суд удовлетворил жалобу еще 39 пострадавших при захвате школы в Беслане и назначил им компенсацию морального вреда. Российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, отмечается в решении суда.

По словам Гадиевой, в ответ Путин сказал, что не знал о затянувшемся расследовании. "Он сказал, что [нужно] обратиться к <главе Следкома России Александру> Бастрыкину, чтобы он в суть дела вошел и проконтролировал, что там происходит, на какой стадии и что ведется», — отметила она.

"Матери Беслана» также предложили Путину принять закон о статусе жертв терактов, чтобы пострадавшие могли решать свои социальные проблемы и были защищены, сообщила Гадиева. "Он сказал, что можно рассмотреть. Сказал, чтобы этот вопрос подняли и обговорили на правительстве", — приводятся ее слова в публикации.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.