20 августа 2024, 18:56
"Матери Беслана" напомнили президенту об отсутствии итогов расследования теракта
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Боевики, которые устроили теракт в Беслане,получали поддержку из-за рубежа, заявил президент России на встрече с "Матерями Беслана". Спустя 20 лет после теракта его расследование не завершено, напомнили матери пострадавших и погибших.
Как писал "Кавказский узел", президент России сегодня впервые после теракта, произошедшего в 2004 году, побывал в здании школы №1 Беслана, хотя ранее был в Беслане спустя несколько дней после теракта и в 2008 году. Также он посетил мемориал погибшим, перед которым встал на колени и перекрестился.
1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.
Путин заявил, что боевиков, устроивших теракт в Беслане, поддерживали из-за границы "Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь: и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную", – следует из видеозаписи встречи, опубликованной в Telegram-канале Кремля.
Президент также заявил, что противники России продолжают предпринимать попытки "раскачать" страну, напомнив о вторжении украинских военных в Курскую область.
"Матери Беслана" на встрече возмутились тем, что «расследование» теракта в Беслане за 20 лет так и не завершилось.
"Сказали, что мы считаем, что расследования как такового не было. И что мы были на встрече с ним в 2005 году, и он нам обещал, что возьмет под свой контроль, однако этого не произошло. И что именно из-за этого мы не добились никакой правды и дошли до Страсбурга, который вынес решение по этому делу", — привело "Агентство" (внесено в реестр иноагентов) слова сопредседателя «Матерей Беслана» Анеты Гадиева.
13 апреля 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 11 января 2022 года Страсбургский суд удовлетворил жалобу еще 39 пострадавших при захвате школы в Беслане и назначил им компенсацию морального вреда. Российские власти не приняли необходимых мер для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников, отмечается в решении суда.
По словам Гадиевой, в ответ Путин сказал, что не знал о затянувшемся расследовании. "Он сказал, что [нужно] обратиться к <главе Следкома России Александру> Бастрыкину, чтобы он в суть дела вошел и проконтролировал, что там происходит, на какой стадии и что ведется», — отметила она.
"Матери Беслана» также предложили Путину принять закон о статусе жертв терактов, чтобы пострадавшие могли решать свои социальные проблемы и были защищены, сообщила Гадиева. "Он сказал, что можно рассмотреть. Сказал, чтобы этот вопрос подняли и обговорили на правительстве", — приводятся ее слова в публикации.
Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.
"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".
1 августа Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.
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Автор: "Кавказский узел"