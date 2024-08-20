Путин впервые за 20 лет посетил разрушенное здание школы в Беслане

20 августа 2024, 15:26

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Президент России сегодня впервые после теракта побывал в здании школы №1 Беслана, также он посетил мемориал погибшим, перед которым встал на колени и перекрестился.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи. В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана". В октябре 2023 года глава Северной Осетии отчитался, что программа помощи пострадавшим от теракта в Беслане продлена до 2030 года, а объем ежегодных выплат на их санаторно-курортное лечение увеличен до 57,6 миллиона рублей в связи с подорожанием путевок и ростом числа обращений за этой помощью.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Президент России сегодня посетил мемориальное кладбище «Город ангелов», где возложил цветы к Древу скорби – монументу в память о погибших заложниках – и памятнику бойцам спецназа подразделений «Альфа» и «Вымпел», погибшим во время штурма, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин возложил цветы к «Древу скорби», после чего встал перед ним на колени, перекрестился и поцеловал постамент, следует из опубликованного ТАСС видео.

Также Владимир Путин побывал сегодня в разрушенном здании школы №1 в Беслане, сообщает ТАСС. Как следует из видео, приложенного к сообщению, глава государства в сопровождении главы Северной Осетии Сергей Меняйло и других чиновников прошел по разрушенному зданию школы, осмотрел развешанные на стенах фотографии погибших.

Это первый визит президента России в разрушенное здание школы. "Путин впервые посетил школу №1 в Беслане, где в сентябре 2004 года произошел теракт, где боевики трое суток удерживали более 1,2 тыс. человек в спортзале", - сообщила сегодня администрация Беслана в своем Telegram-канале.

Глава государства впервые посетил Беслан сразу после теракта, 4 сентября, тогда он посетил пострадавших в больницах и принял участие в экстренном совещании в горадминистрации.

Еще раз Путин приезжал в Беслан в 2008 году. Бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров в интервью для фильма Юрия Дудя (признан Минюстом иноагентом) рассказал, что Путин приезжал в Беслан не только в 2004-м, но и в 2008 году — он посетил кладбище жертв теракта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил эту информацию, пишет сегодня РБК.

Журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал 2 сентября 2019 года документальный фильм о теракте в Беслане "Беслан. Помни", в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились впечатлениями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. Одним из героев фильма был бывший заложник Стас Бокоев, которому в дни теракта было 14 лет. Он также в своих воспоминаниях рассказывал, что очнулся в пластиковом мешке, поскольку "сердце не прослушивалось, потому что оно у меня справа, и они подумали, что я умер".

В 2005 году, спустя год после трагедии, Путин принял "Матерей Беслана". После встречи с президентом родители и близкие погибших, раненых и бывших в заложниках в Беслане ждали от от него выступления со словами покаяния и признания собственной вины в трагедии Беслана, рассказала тогда "Кавказскому узлу" занимавшая пост председателя комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева. "В конце встречи с президентом России, когда мы уже уходили, и стояли рядом, я сказала ему: "Владимир Владимирович, завтра третье сентября, это самый черный день, самый страшный ужасный день в истории России. Подумайте, пожалуйста, завтра Вы должны найти такие слова в своем сердце, слова, которые ждет каждый родитель, каждый отец, мать в Беслане, каждый, у кого дети погибли в терактах. Слов этих ждет вся Россия, слов покаяния. Вы должны найти такие слова, которые вернут людям веру в то, что они защищены, что кто-то несет за них всю ответственность", - рассказал она тогда "Кавказскому узлу".

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Напомним, 1 сентября 2023 года в Беслане прошли траурные мероприятия по случаю 19-й годовщины захвата школы. Люди пришли к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

Ранее активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева выступила против строительства музея. Пока расследование дела о теракте в Беслане не окончено, строительство музея на этой территории может уничтожить улики. Комитет "Матери Беслана", напротив, выступил за строительство, пояснив, что музей станет местом консолидации людей.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".

1 августа Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

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