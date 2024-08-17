Меняйло отчитался о лечении пострадавших в Беслане

17 августа 2024, 20:45

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Более 300 пострадавших при теракте в Беслане прошли лечение и реабилитацию с начала года, сообщил глава Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи. В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана". В октябре 2023 года глава Северной Осетии отчитался, что программа помощи пострадавшим от теракта в Беслане продлена до 2030 года, а объем ежегодных выплат на их санаторно-курортное лечение увеличен до 57,6 миллиона рублей в связи с подорожанием путевок и ростом числа обращений за этой помощью.

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

С начала года санаторно-курортное лечение получило более 300 человек, пострадавших в теракте в Беслане в 2004 году, сообщил сегодня глава "Северной Осетии Сергей Меняйло.

"До конца года пройти нужные процедуры и поправить здоровье смогут ещё 178 человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Меняйло напомнил, что лечение и реабилитация проводятся в рамках программы поддержки пострадавших при теракте в Беслане, которая была продлена до 2030 года.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Напомним, 1 сентября 2023 года в Беслане прошли траурные мероприятия по случаю 19-й годовщины захвата школы. Люди пришли к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

Ранее активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева выступила против строительства музея. Пока расследование дела о теракте в Беслане не окончено, строительство музея на этой территории может уничтожить улики. Комитет "Матери Беслана", напротив, выступил за строительство, пояснив, что музей станет местом консолидации людей.

"Кавказский узел" также писал, что 3 сентября 2018 года дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, пояснил он свою позицию 18 сентября того же года, призвав "похоронить детей и жить дальше".

1 августа Лебедев вновь высказался о деятельности организаций, занимающихся помощью пострадавшим при теракте в Беслане. Нецензурное высказывание вызвало возмущение в республике. Глава Северной Осетии призывал "отрывать головы" за подобные слова, а общественные организации, сообщив о заявлениях в Генпрокуратуру и Следком, призвали лишить дизайнера госнаград и потребовали извинений. "Матери Беслана" анонсировали иск в суд.

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