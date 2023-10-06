Увеличен объем выплат на лечение жертв теракта в Беслане

06 октября 2023, 09:44

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Программа помощи пострадавшим от теракта в Беслане продлена до 2030 года, а объем ежегодных выплат на их санаторно-курортное лечение увеличен до 57,6 миллиона рублей. Решение связано с подорожанием путевок и ростом числа обращений за этой помощью, пояснил глава Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2022 года пострадавшие от теракта в Беслане пожаловались на препятствия в получении медпомощи. В связи с отсутствием закона о жертвах теракта денег, выделяемых из бюджета пострадавшим, недостаточно для лечения и реабилитации всех бывших заложников, рассказали представители "Матерей Беслана" и "Голоса Беслана".

1 сентября 2004 года боевики захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 Беслана. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. "Кавказским узлом" подготовлены справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" и хроника теракта и последовавших за ним событий.

Объем ежегодной субсидии на санаторно-курортное лечение пострадавших от теракта в Беслане увеличен почти вдвое - с 30,4 миллиона до 57,6 миллиона рублей, сообщила пресс-служба главы и правительства Северной Осетии по итогам встречи премьер-министра региона Бориса Джанаева с директором департамента межбюджетных отношений Минфина России Ларисой Ерошкиной.

"Это позволит увеличить число получателей с 336 до 520 человек. Кроме того, продлевается срок реализации этой меры поддержки до 2030 года. Изначально она была рассчитана до 2026 года", - процитировало поздно вечером 5 октября сообщение пресс-службы ТАСС.

2 октября по итогам встречи с главой Северной Осетии Сергеем Меняйло Владимир Путин одобрил решение об увеличении финансирования адресной помощи пострадавшим в теракте, пишет агентство.

Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Увеличение объема ежегодного финансирования программы реабилитации пострадавших связано с ростом стоимости санаторно-курортных путевок и с ростом числа пострадавших, которые обращаются за этой мерой поддержки, сообщил 3 октября в своем телеграм-канале Сергей Меняйло. "Программа реабилитации пострадавших, которая была рассчитана до 2026 года, продлена до 2030 [года]", - написал он в отчете о встрече с президентом.

В преддверии 20-й годовщины теракта "необходимо завершить создание Международного культурно-патриотического центра «Беслан. Школа №1»", добавил Меняйло. "Здание уже готово. Теперь нужно его наполнить современными музейными технологиями. Глава государства поручил проработать вопрос федеральному Минкульту. Наш Минкульт, конечно, тоже обязан активно включиться в процесс", - говорится в публикации.

Напомним, 1 сентября 2023 года в Беслане прошли траурные мероприятия по случаю 19-й годовщины захвата школы. Люди пришли к школе № 1, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

Ранее активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева выступила против строительства музея. Пока расследование дела о теракте в Беслане не окончено, строительство музея на этой территории может уничтожить улики. Комитет "Матери Беслана", напротив, выступил за строительство, пояснив, что музей станет местом консолидации людей.

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