"Голос Беслана" выступил против строительства музея на территории школы №1

03 сентября 2022, 13:33

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Пока расследование дела о теракте в Беслане не окончено, строительство музея на этой территории может уничтожить улики, считает активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева. Комитет "Матери Беслана" напротив выступает за строительство, говоря, что он станет местом консолидации людей.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

В августе 2021 года президент России Владимир Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане, отметив, что это трагическая история в жизни страны и она требует особого внимания и участия; российский лидер согласился дать поручение в первоочередном порядке обеспечить финансирование. Руководитель республики Сергей Меняйло сообщил, что здание будет построено в 2022 году, написало РИА "Новости".

Активистка "Голоса Беслана" Эмма Тагаева считает строительство на территории школы №1 недопустимым. Пока расследование не завершено, место трагедии должно быть сохранено в неизменном виде, считает она.

По ее словам, в середине августа "Голос Беслана" составил письма с обращением против строительства музея. Набрав около трех сотен подписей, письма были разосланы главе региона Сергею Меняйло, министру экономического развития Решетникову Михаилу. Ответа на письма пока не поступало. Сейчас сбор подписей продолжается, рассказала Тагаева корреспонденту "Кавказского узла".

"Прошло 18 лет со дня гибели сотен ни в чем не повинных людей, в том числе 186 детей. Нами был проведен опрос среди потерпевших заложников и родителей, которые потеряли детей в этом теракте. Люди возмущены: ведь расследование еще не закончено, продлено до 1 декабря 2022 года, и место трагедии должно быть сохранено в неизменном состоянии. Всякие преобразования на территории школы, иначе как уничтожением улик преступления невозможно назвать. А строительство новых зданий на территории противоречит требованиям УПК Российской Федерации, так как искажает первоначальный вид. Нерасследование этой страшной трагедии, которая исковеркала жизни тысячи людей, проведение бездарной операции по спасению заложников: по школе полными детьми стреляли танками и огнеметами, что стало причиной гибели большинства заложников, почему должно остаться безнаказанным?", - заявила активистка.

По ее мнению, следователи безразличны к тому, что происходит на этой территории. "Если бы они могли, они бы уже в ноябре 2004 года снесли бы все. Тогда женщины встали перед бульдозерами и не дали снести, женщины отстояли школу. Следователям, я считаю, безразлично. Какое расследование может быть после восемнадцати лет? Что им мешало до сих пор все расследовать?", - возмутилась Тагаева.

Представители комитета "Матери Беслана" на пресс-конференции 1 сентября рассказали о строительстве музея. "Мы бы хотели, чтобы это место было местом консолидации людей, чтобы люди могли друг друга слышать, друг с другом говорить, даже если у них разные мнения, разные взгляды, чтоб они старались услышать и понять другого. […] Мы хотим, чтобы эта боль могла перерасти во что-то созидательное, чтобы наша жертва, жертва наших детей была не напрасна, чтобы все, кто сейчас живет, кто рождается, все дети, чтобы у них была возможность просто вырасти в благоприятном хорошем обществе", - сказала сопредседатель комитета Анета Гадиева.

Напомним, пострадавшие в терактах уже много лет добиваются принятия закона, который бы определил обязанность государства помогать жертвам теракта. 1 сентября 2019 года комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, в которой приняли участие потерпевшие в терактах в Москве, Санкт-Петербурге, Волгодонске, Дагестане, Кабардино-Балкарии. Они подписали соглашение о намерении объединиться в общероссийскую Ассоциацию жертв терактов и заявили о готовности вместе лоббировать закон о статусе жертв терактов.

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