Родные жертв Беслана указали на демонстративное неисполнение Россией решения ЕСПЧ

05 сентября 2020, 00:44

Россия игнорирует выводы ЕСПЧ и отказывается расследовать обстоятельства, которые привели к многочисленным жертвам среди заложников захваченной в Беслане 16 лет назад школы, заявили активистки Элла Кесаева и Анета Гадиева. Власти обязаны исполнить решение Страсбургского суда целиком, не ограничиваясь выплатой компенсаций, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", более тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях в Беслане. Число участников традиционной вахты памяти не ограничивалось, несмотря на угрозу заражения коронавирусом. Фатима Кусова в годовщину теракта создала композицию из 186 вязаных маков в память о погибших детях, этими цветами украшен сквер в Беслане.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Пострадавшие добиваются объективного расследования

Пострадавшие выждали три месяца после вынесения решения ЕСПЧ в 2017 году и подали ходатайства с просьбой расследовать правомерность применения силовиками танков, огнеметов и гранатометов, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» председатель комитета «Голос Беслана» Элла Кесаева.

13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек. В сентябре 2019 года Минюст отчитался о выплате компенсаций. Организации, объединяющие жертв теракта заявили, что Россия не выполнила все решения Европейского суда.

«Суть ходатайства была в том, чтобы провели расследования по фактам, которые выявил ЕСПЧ. Более ста ходатайств мы подали в течении 2017 года и начале 2018 года, обжаловали отказы много раз. Нам многократно следственные органы ответили, что [в проведении расследования] отказано. Они констатировали в отказах, что мы просим расследовать факты, но решение принимали «отказать», без аргументации, без ссылки на законы. Сейчас эти жалобы рассматриваются в судебном порядке: из Владикавказа нас перевели в Ессентуки, куда мы даже не можем попасть - нас уведомляют уже после судебных заседаний, что можно отследить по почтовым отметкам. Обжаловали решение городского Ессентукского суда уже в Ставрополе, повестки в суд получали уже после заседаний. И это было не единожды, мы судились более года и это было стабильно», - объяснила Кесаева.

По словам активистки, суды применяют новую тактику, которая мешает пострадавшим добиться правосудия.

«По всем жалобам уведомления о назначении процесса мы либо не получали, либо получали просроченными. Мы хоть формально до 2017 года участвовали в судопроизводстве, у нас было право присутствовать в суде при рассмотрении своей жалобы, сейчас нет и этого. Невозможно восстановить в судах свое право, они категорически не хотят исполнять решение Европейского суда, без мотивировки. Они выплатили компенсации - и все», - сказала Кесаева.

По мнению Кесаевой, власти пережили оторопь от решения ЕСПЧ и изменили тактику, чтобы не выполнять это решение.

«Пошла другая оборонительная методика, в которую включили даже [бывших] заложников, ранее не занимавшихся активизмом, не вникших во все обстоятельства. Было более 1000 заложников, кто-то [из них] посчитал, что не нужно вникать. И вдруг [власти] на 15-ю годовщину начали выпускать фильмы, рассуждать, что ничего такого не было, не затрагивая решения [ЕСПЧ], рассуждают, что на самом деле было все иначе, что спецназ совершил героизм. Там [среди героев этих фильмов] были и потерпевшие. Нашли из тысячи человек 5-10, не более, но качественно все сняли, в YouTube это муссировалось. Однако были и очень достойные фильмы - и "Новой газеты", и Ксения Собчак вполне достойный фильм сняла», - сказала Кесаева.

"Голос Беслана" скептически встретил идею создания аллеи в честь спецназа

Кесаева критически отнеслась к инициативе создания в Беслане мемориала памяти спецназовцам в виде аллеи, о которой сообщило местное издание «Слово».

«Беслан этого не желает и не хочет, Беслан видел правду и помнит и сегодня. Несмотря на призыв части потерпевших не посещать кладбище, чтобы не нарушать карантинный режим, людей было много, только чуть меньше, чем обычно», - сказала Кесаева.

Активистка считает отсутствие выводов из трагедии в Беслане причиной деморализации российской власти. «Выводы по Беслану не сделаны, тревожное состояние остается. Безнаказанность порождает преступления, Россия превратилась в агрессора, потому что ответственность не наступила, большинство [людей] закрыли глаза. Российская и международная общественность говорила, что после такой жертвы была полная безнаказанность. И эти люди продолжают сидеть у власти, - те, кто сознательно пролил детскую кровь в Беслане», - сказала Кесаева.

Она отметила, что жертвы бесланского теракта с самого начала хранили надежду на справедливый суд, однако испытали полное разочарование. «Мы думали, что государство через следственные органы, через суд расследует. Понимание, что следователи и суды все закроют, к нам пришло позже, когда все игнорировалось, - и более того, нас начали еще преследовать. На примере Беслана общество зреет, замылить бесланскую правду не удалось», - добавила Элла Кесаева.

Путин 15 лет игнорирует жертв Беслана



Пострадавшая в теракте выразила недоумение тем, что российский президент Владимир Путин ежегодно проявляет демонстративное безразличие к годовщине трагедии.

«Не может быть в цивилизованном государстве, чтобы глава государства не выразил сочувствие и соболезнование. Лишь на третьей годовщине было, один раз. Он никогда не приезжал в Беслан. Он [Путин] знает, что это его рук дело, и он знает, что бесланцы знают правду. Там же постоянно потерпевшие, - прийти, видеть, смотреть в глаза тяжело. На первую годовщину он встретился ровно потому, что мы сказали, чтобы он не приезжал: тема Беслана была громкой и он позвал нас, потерпевших к себе. Никогда он не приедет в Беслан», - считает Элла Кесаева.

Она надеется, что расследование по Беслану может быть доведено до конца в будущем. «Фактически не было установлено, кто был организатором. Это невозможно сейчас установить досконально, потому что проведению расследования препятствуют. Конечно, Путин и его команда все эти годы делали все, чтобы расследования не было. В апреле 2019 года мы подали новую жалобу [в ЕСПЧ] «Караева и другие», что решение суда не выполнено, она имеет порядковый номер, ее пока не коммуницировали. Есть еще одна жалоба «Афсанова и другие», мы ждем по ней решение. Ее подавали в 2012 году, коммуницирована она с 2018 года. В ней ЕСПЧ задал вопрос России, что делается после 2012 года по расследованию - (что делалось) до 2012 года, они рассмотрели в жалобе Тагаевой. И ответ [правительства] был абсолютно формальным, не по теме вопроса. Это доказывает, что России на этот вопрос ответить невозможно, расследование не проводится. Никаких действий не происходит, каждые три-шесть месяцев они продлевают. Следственную группу из Северной Осетии и вовсе передислоцировали в Ессентуки - лишь иногда по требованию потерпевших они приезжают в командировку», - заключила Кесаева.

Следствие не считает решение ЕСПЧ доказательством по делу

В 2018 году член комитета «Матери Беслана» Анета Гадиева направила в главное следственное управление СКР по СКФО ходатайство об истребовании из Минюста переведенного решения ЕСПЧ по иску «Тагаева и другие против России» и приобщения его к материалам уголовного дела 20/849.

«ГСУ СК РФ по СКФО вынесло постановление о полном отказе в удовлетворении ходатайства. По мнению Следственного комитета, постановление ЕСПЧ не является доказательством по уголовному делу 20/849. Они не приняли во внимание решение ЕСПЧ и, по всей видимости, не собираются исправлять те недоработки, которые по мнению ЕСПЧ мешают ходу расследования бесланского теракта. Мы добиваемся лишь одного, что органы следствия учли все факты, выявленные в ходе судебных процессов над террористом Кулаевым и над руководителями Правобережного РОВД РСО-Алания и Малгобекского РОВД Ингушетии. Чтобы следственные органы руководствовались правдой заложников, а не чиновничьей солидарностью», - сказала Гадиева корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Гадиевой, сдвиг в расследовании бесланской трагедии возможен только в условиях полного обновления политического руководства страны.

Юристы: Россия проигнорировала все указания Страсбургского суда



Отказ следствия приобщить к материалам уголовного дела решение ЕСПЧ по Беслану не мешает констатировать факт бездействия российских властей, заявил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Кирилл Коротеев.

«Приобщение самого решения [к материалам] как текста, не имеет специального юридического значения. Оно публично доступно, оно есть на сайте Европейского суда, оно переведено на русский язык. Вопрос в том, делает ли следствие какие-то полезные выводы из этого решения. Как я понимаю, за те годы, которые прошли с момента его вынесения в апреле 2017 года и вступления в силу, соответственно, в сентябре 2017 года, по некачественным действиям следствия видно, что никаких выводов оно как раз не сделало. Очевидно, что никаких действий по расследованию тех нарушений, которые выявил ЕСПЧ не происходит», - сказал Коротеев, представлявший интересы потерпевших в ЕСПЧ.

Российское следствие не уделило внимание вопросам о применении оружия при штурме школы с заложниками. «Решение очень большое, там несколько сотен страниц, которые касаются и недостатков в действиях по предотвращению теракта, и недостатков, касающихся планирования и проведения операции и, что наиболее важно, применения оружия по школе с заложниками российскими вооруженными силами. Последний аспект не расследовался совсем. Он как раз должен был бы расследоваться наиболее внимательно и тщательно, но мне неизвестно, чтобы это происходило», - сказал Коротеев.

Юрист отметил, что Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ в соответствии со статьей 46 Конвенции о защите прав и свобод. «Решение ЕСПЧ обязательно и исключений из этого правила не существует. Конечно, никто не прилетит на боевом самолете и не арестует главу (расследования), но есть комитет министров Совета Европы, который наблюдает за исполнением государствами решений ЕСПЧ», - заключил Кирилл Коротеев.

Следствие обязано учесть выводы ЕСПЧ по бесланскому делу, уверена адвокат бюро "Мусаев и партнеры" Надежда Ермолаева.

«Следствие обязано провести должное расследование. Неэффективность расследования признана, в том числе, одним из пунктов, нарушающих Конвенцию. Это же следствие, признанное неэффективным, отказывается выполнять требование суда с тем, чтобы хотя бы исправить нарушение Конвенции. Потому я вижу здесь нарушение статьи 46 Конвенции - об исполнении постановлений» - сказала Ермолаева.

Она назвала решение ЕСПЧ по Беслану самым главным делом, рассмотренным в Страсбурге по России с момента создания Европейского суда.

«Судя по ежегодным публикация суда и обзорам практики ЕСПЧ, дело «Тагаева и другие против России», касающееся трагедии в Беслане в 2004 году — это самое важное дело Европейского суда в российской практике. Оно вскрывает нарывы нашего общества, которые привели к этой трагедии. Безусловно, вопрос об эффективности расследования и позитивных обязательствах страны по второй статье Конвенции был ключевым в этом деле. Первый момент: ЕСПЧ указал, что Россия не предприняла меры для предотвращения трагедии, хотя за несколько дней была информация разведслужб о готовящемся нападении на одно из образовательных учреждений Северной Осетии. Вместе с тем, безопасность мероприятия в школе в Беслане обеспечивал один человек. В итоге никто из людей, которые отвечали за организацию безопасности 1 сентября, никто из руководства МВД не понес никакой ответственности за это», - сказала Ермолаева корреспонденту «Кавказского узла».

Европейский суд пришел к выводу, что в отношении многих жертв не была установлена даже причина смерти, отметила юрист. «У трети всех убитых в Беслане не была установлена причина наступления смерти. Хотя данные даже тех исследований тел, которые проводились, свидетельствуют, что очень многие жертвы погибли от неизбирательного огня со стороны властей в начале штурма школы. Это не было расследовано, никто из командования, кто отдал приказ использовать огонь неизбирательного поражения, не понес ответственность. И до сих пор мы не можем добиться правды на счет этих инцидентов», - рассказала Ермолаева.

Следствие пренебрегает международным правом, отказываясь приобщать решение Страсбургского суда к делу, считает Ермолаева.

«Считаю, что это пренебрежение не только нормами международного права, но, в первую очередь, трагедиями людей, потерявшими близких в теракте, принебрежение всем обществом. В социальной психологии есть понятие "коллективная травма", и наша страна пережила очень много таких коллективных травм, а одной из них является Беслан. И самое страшное, что наше общество не переживает эти коллективные травмы, не перерабатывает их. Единственный способ это сделать — это узнать правду, опубликовать, признать имеющиеся нарушения, повиниться. Должны быть признаны государственные ошибки и ответственность за те деяния, которые имели место, иначе общество никогда не будет здоровым. То, что нужно нашему обществу, чтобы пережить эти кровавые травмы — нам указывает внешняя инстанция, и помимо того, что это просто стыдно — это еще и противозаконно, что мы никаким образом не реагируем на это решение», - заключила Ермолаева.