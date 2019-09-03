Минюст отчитался о выплате компенсаций жертвам теракта в Беслане

03 сентября 2019, 11:52

Россия выплатила назначенные ЕСПЧ компенсации пострадавшим в результате теракта в бесланской школе в 2004 году, кроме одной заявительницы, сообщили сегодня в Минюсте. Организации, объединяющие жертв теракта заявили, что Россия не выполнила все решения Европейского суда.

Как писал "Кавказский узел", 13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал нарушение прав родственников погибших и пострадавших при захвате бесланской школы в 2004 году и присудил 409 заявителям компенсации на общую сумму 2,955 млн евро и еще 88 тысяч евро в качестве возмещения судебных издержек.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Все компенсации пострадавшим в результате теракта в Беслане в сентябре 2004 года, назначенные Европейским судом по правам человека, были выплачены, кроме одной заявительницы, со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции России сообщает сегодня "Интерфакс".

"Наследники женщины (не получившей компенсацию) до сих пор не представили необходимые для выплаты документы", – цитирует представителя ведомства агентство. В Минюсте также отметили, что российские компетентные органы ознакомились с выводами ЕСПЧ по теракту в Беслане.

Ранее комитет "Матери Беслана" заявил, что Россия выполнила не все решения Европейского суда, который постановил не только выплатить компенсации, но и закончить расследование по делу о сентябрьском теракте в Беслане в 2004 году.

"Мы будем обращаться в органы следствия, чтобы расследованию был придан, новый импульс, чтобы теракт был расследован", - процитировало 1 сентября главу комитета Сусанну Дудиеву РИА "Новости".

1 сентября на пресс-конференции участницы комитета "Матери Беслана" приняли резолюцию, в которой, в частности, обратились к полпреду президента в СКФО Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования".

Россия не провела расследование произошедших в сентябре 2004 года в бесланской школе событий, хотя признала решение Европейского суда, заявила сопредседатель общественной организации "Голос Беслана" Элла Кесаева.

"Ровно через три месяца (после решения Европейского суда) начались выплаты потерпевшим. Таким образом, государство признало решение суда. Но решение состояло из двух частей – выплаты и расследования теракта. Вторую часть решения власти полностью проигнорировали, а это было для нас очень важно", - привело 30 августа слова Кесаевой издание NEWSru.co.il.

По словам Кесаевой, Россия "обязана провести расследование". "Поэтому 30 апреля (2019 года) мы подали в ЕСПЧ новый иск. Под ним подписаны 297 заявителей. Мы доказываем в нашей жалобе, что Россия не провела расследование. Так что дело не окончено", - заявила она.

На сайте Минюста России на 11.30 мск сегодня нет информации о выплаченных компенсациях пострадавшим в результате теракта в Беслане в 2004 году.

Напомним, что полпред президента в СКФО Александр Матовников 6 декабря признал, что штурм захваченной террористами школы в Беслане, против которого выступали местные жители, готовился изначально. Он также подтвердил, что школу действительно обстреливали из танка. Слова Матовникова о выстрелах из танка опровергаются показаниями свидетелей, отметила зампред "Матерей Беслана" Анета Гадиева. В июле 2018 года стало известно, что дело о теракте расследуется в Ессентуках, несмотря на жалобу потерпевших, заявила Кесаева.