"Матери Беслана" в годовщину теракта озвучили претензии к властям

01 сентября 2019, 15:24

Панихида в память о жертвах теракта прошла в Беслане в 15-ю годовщину захвата заложников в школе. Евросоюз выразил солидарность с родными погибших, а "Матери Беслана" призвали полпреда президента в СКФО подключиться к расследованию дела о теракте.

Как писал "Кавказский узел", на 1-3 сентября в Северной Осетии запланированы траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. В связи с Днем памяти жертв теракта начало занятий в школах Правобережного района перенесено на 5 сентября, а в остальной части республики – на 4 сентября.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Сегодня утром в Беслане прошла панихида в связи с 15-й годовщиной со дня теракта. Люди, которые пришли почтить память погибших, возложили на месте трагедии цветы и поставили свечи, пишет "Новая газета".

Комитет "Матери Беслана" провел пресс-конференцию, прямой эфир которой транслировал в Facebook пользователь Zaur Farniyev. Участницы пресс-конференции поблагодарили власти за решение перенести начало школьных занятий, а также озвучили резолюцию комитета, в которой, в частности, обратились к полпреду президента в СКФО Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования".

Солидарность с близкими жертв теракта выразил сегодня Евросоюз, сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС. "Мы солидарны и поддерживаем тех, кто потерял своих близких. Нигде в мире нет места терроризму", - цитирует заявление ЕС агентство.

Напомним, что 13 апреля 2017 года ЕСПЧ признал недостаточными меры, принятые российскими властями для расследования обстоятельств теракта и причин гибели заложников при захвате школы. 409 заявителям были присуждены компенсации на 2,955 миллиона евро и возмещены судебные расходы. Расследование дела о теракте в России до сих пор не завершено.

6 декабря 2018 года полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Он также подтвердил, что школу обстреливали из танка.