Траурная церемония в Беслане прошла без соблюдения ограничительных мер

03 сентября 2020, 18:44

Сотни людей собрались во дворе бывшей бесланской школы №1, чтобы почтить память погибших в теракте 2004 года. На траурном мероприятии не соблюдалась социальная дистанция и большинство собравшихся были без масок, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", более тысячи человек приняли участие в траурных мероприятиях в Беслане в первые часы после их начала. Число участников традиционной вахты памяти не ограничивалось, несмотря на угрозу заражения коронавирусом.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Сегодня люди начали собираться во дворе школы с восьми утра. В Беслане жаркая погода, и с самого утра у здания школы дежурили врачи. Большинство местных жителей пришли около полудня. Они приносили не только цветы, но и воду, в знак того, что заложникам во время захвата не давали пить. Несмотря на большое скопление людей на акции памяти, никто не соблюдал социальную дистанцию и мало кто из присутствующих был в медицинской маске, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

С каждым годом почтить память погибших собираются все меньше местных жителей, но это, как и раньше, люди всех возрастов, рассказали участники акции памяти корреспонденту "Кавказского узла". В 13.02, когда 16 лет назад в школе прозвучал первый взрыв, бесланские школьники выпустили в небо белые шары. После этого собравшиеся отправились на мемориальное кладбище "Город ангелов".

Память жертв теракта почтили глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, члены правительства и депутаты парламента, представители органов власти, общественных и религиозных организаций, сообщила сегодня пресс-служба главы Северной Осетии. Участники траурной церемонии возложили венки и цветы к монументу "Дерево скорби" и памятнику бойцам спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", погибшим при освобождении заложников. "Под удары метронома были зачитаны имена всех покойных. Участники мероприятия почтили погибших минутой молчания", - говорится в сообщении на официальном портале Республики Северная Осетия.

На главной странице "Кавказского узла" не менее чем шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой по коронавирусу, в том числе в Северной Осетии. Динамика распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".