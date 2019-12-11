Фильм "Новой газеты" о теракте в Беслане получил награду на международном фестивале

11 декабря 2019, 06:41

Документальный фильм о трагедии в Беслане получил 10 декабря специальный приз в номинации "Лучший фильм о правах человека" на международном кинофестивале о правах человека "Сталкер".

Как писал "Кавказский узел", в этом году исполнилось 15 лет трагедии в Беслане. Комитет "Матери Беслана" в эту годовщину открыл счет для сбора помощи жертвам теракта, но столкнулся с потоком негатива и отказался от этой идеи, не получив денег. По данным комитета, в помощи нуждаются около 20 потерпевших. Бывшие заложники бесланской школы №1 все еще нуждаются в медицинской и социальной реабилитации, но не получают поддержки от властей. Качественная реабилитация жертв террора требует больших ресурсов и невозможна без государственной программы, заявили руководители организаций "Матери Беслана" и "Голос Беслана".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" можно узнать о хронике теракта и последовавших за ним событий.

10 декабря, в День принятия ООН Всеобщей декларации прав человека, в Москве открылся XXV Международный кинофестиваль фильмов о правах человека "Сталкер". Фестиваль продлится до 15 декабря, информирует официальный сайт фестиваля.

"Новая газета" получила 10 декабря специальный приз на фестивале "Сталкер" в номинации "Лучший фильм о правах человека" за документальный фильм о Беслане "Школа номер один". На вручении картину представляли его режиссер Вадих Эль-Хайек и автор сценария, редактор отдела спецрепортажей "Новой газеты" Ольга Боброва, сообщила в тот же день "Новая газета".

Церемонию награждения вела народная артистка России Ольга Кабо. Награду за фильм "Школа номер один" получали его создатели Вадих Эль-Хайек и Ольга Боброва. При получении приза они поблагодарили жюри и подчеркнули, что рады видеть в зале столько людей, которые неравнодушно относятся к проблеме прав человека.

"Наш фильм многие упрекают в том, что он делает больно. Мы показывали его на нескольких площадках, и зрители всегда задавали вопрос: "Зачем это видеть, зачем это знать, ведь от этого становится жутко, дико и страшно?"... Мне казалось, что тот ужас, который я пережила, - это максимум, который можно испытать по поводу произошедшего. Когда мы снимали этот фильм, я была глубоко беременна. После рождения ребенка я будто перенесла операцию по замене хрусталика: я поняла, что вообще прежде не осознавала всего ужаса того, что там случилось. Я хочу, чтобы наш фильм продолжал причинять эту боль всем, кто его смотрит, чтобы такое больше никогда и нигде в мире не повторилось", - цитирует Ольгу Боброву издание.

Фестиваль кинокартин о правах человека "Сталкер" организован Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры России, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и других организаций. На нем представлены 65 работ - о нарушениях свобод и прав людей с ограниченными возможностями, о проблемах беженцев, мигрантов, сирот, пожилых людей, заключенных и о других острых актуальных темах. В конкурсной программе фестиваля - 53 картины, из них - 14 полнометражных, 10 короткометражных игровых и 29 документальных фильмов, сообщил 10 декабря ТАСС.

Напомним, что это не первый фильм о бесланской трагедии, 2 сентября видеоблогер Юрий Дудь на своем YouTube-канале опубликовал трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, который вызвал большой интерес. В нем бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. За первые сутки фильм набрал четыре миллиона просмотров. По состоянию на 6.20 мск 11 декабря, видео набрало 18,52 млн просмотров, под ним опубликовано более 127 тысяч комментариев.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 3 сентября дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов. Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, заявил 18 сентября Артемий Лебедев после критики его слов о "Матерях Беслана".