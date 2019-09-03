Фильм Дудя о теракте в Беслане набрал 4 миллиона просмотров за сутки

03 сентября 2019, 10:59

Документальный фильм журналиста Юрия Дудя "Беслан. Помни", в котором бывшие заложники, политики и журналисты поделились воспоминаниями о теракте 2004 года, вызвал заметный интерес у пользователей YouTube. Трехчасовой фильм смотрится "на одном дыхании", признались они.

Как писал "Кавказский узел", журналист и видеоблогер Юрий Дудь опубликовал 2 сентября документальный фильм о теракте в Беслане "Беслан. Помни", в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились впечатлениями и мнениями о причинах и последствиях трагедии 15-летней давности. По состоянию на 14.31 мск 2 сентября, видео набрало более 474 тысяч просмотров, под ним было опубликовано более 5,9 тысячи комментариев.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей, еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, полпред президента в СКФО Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Герои фильма, бывшие заложники, поделились воспоминаниями о событиях в бесланской школе. В частности Диана Муртазова, которая была 14-летней ученицей 9-го класса и находилась в школе вместе с двумя сестрами, рассказала, что ее младшей сестре тогда было семь лет. "День начался с того, что я поехала покупать букет Мадине, которая шла в первый класс. Мы попросили знакомую девочку снять нас. Та камера, на которую террористы все снимали, - это наша камера. Мадина была очень спокойна, но в первый вечер сильно переживала за собаку, которая дома осталась без нее", - с улыбкой вспоминает Диана Муртазова.

Она рассказала, что заложникам разрешали пить воду и выходить в туалет лишь в первое время. "Ровно до тех пор, пока по телевидению не передали, что в школе 300 человек. И тогда Ходов залетел с криками: "Если они думают, что вас здесь 300 человек, то мы сделаем так, что вас будет 300 человек". И нам запретили выходить в туалет, и нам перестали разрешать пить воду", - рассказала Диана.

Подавляющее большинство террористов были чеченцами и ингушами, однако были и представители других национальностей. Заложники, в частности, отмечали особую жестокость Владимира Ходова по кличке "Абдулла", говорится в справке "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)" на "Кавказском узле".

По словам девушки, 3 сентября вместе с мамой и сестрами она выбиралась из школы под обстрелом. Осколок снаряда попал в Диану, повредив ей позвоночник. "В какой-то момент я услышала взрыв, упала, ничего не помню, просто пыталась встать и не могла. Мама меня тащила. Когда вошли спецназовцы, мама передала меня им. А потом я выпала из реальности Беслана. Вернулась - все уже иначе. Ты выходишь на улицу, а девочки по соседству уже нет. А другие это все уже пережили", - рассказала Диана.

Сейчас Диана Муртазова работает бухгалтером на удаленной работе. Она проводит время с родственниками и друзьями, изучает английский, знакомится с новыми людьми. Однако ей по-прежнему необходима физиотерапия, чтобы поддерживать тонус мышц. "Спустя 15 лет о том, что я встану и побегу, речи не идет, но стоит не позаниматься два-три дня - мышцы исчезают. Их и так не особо много. Я хожу с ходунками дома. Изначально моим прогнозом было максимум сидеть. Так что для меня стоять без опоры - это достижение", - поделилась Диана.

"У меня начались глюки от обезвоживания"

Бывший заложник Стас Бокоев, которому тоже было 14 лет, признался, что 1 сентября 2004 года очень хотел попасть в школу. "Мы должны были с мамой выйти, но она задержалась. Я говорю: "Так, я сам пошел". Мы вышли с друзьями... Я стоял лицом к парадному входу школы... Смотрю, какие-то бегут мужчины, люди в масках. И стреляли в воздух. Честно говоря, не сразу сообразил, пока они максимально не приблизились... Не могу сказать, что очень сильно в этот момент испугался... Эти люди стреляют в воздух. Говорят: "Все внутрь". Происходит какая-то суета, и разом огромное количество людей загоняют в школу ", - рассказал он об обстоятельствах захвата школы.

На реплику Дудя о том, что к минированию здания школы террористы привлекали старшеклассников, Бокоев ответил, что его тоже привлекли, вручив самодельную бомбу из пластиковой бутылки. "Внутри поражающие элементы, взрывчатка, обмотано скотчем. Я все видел, что там и как... Металлические элементы, гвозди", - сказал он.

По словам Бокоева, террористы вывели мужчин, "которые, по их мнению, могли оказать им какое-то сопротивление". "Они их вывели и сразу расстреляли. Среди них был, по-моему, наш трудовик. Я помню, они в коридоре лежали. Ничем не накрытые", - рассказал он.

Бокоев вспоминает, что первое время террористы вынесли ведро с водой, но потом, когда их уже не выпускали в туалет, они мочились в бутылку, клали кусок марли на горлышко и пили. "Под конец второго дня у меня начались глюки от обезвоживания. Мне казалось, что люди выходят наружу и пьют воду из-под крана. Я встал, чтобы пойти туда, и тут грянул взрыв. Я лежал и не мог понять, откуда идет воздух: из горла хлестала кровь. Перетянул его тряпкой, меня вынесло с подоконника третьим взрывом, упал коленями на кирпичи, с обеих сторон стреляли. Мы ломанулись к гаражам. Забежали в дом во дворе, я уснул там у стены. Проснулся - вокруг МЧС. Вырубился. Очнулся в целлофановом мешке. Сердце не прослушивалось, потому что оно у меня справа, и они подумали, что я умер", - рассказал мужчина.

Повзрослев, бывший заложник стал рэп-исполнителем, записал первый альбом и выпустил клип. "Если бы после всего я боролся с экстремизмом со злобой, это бы значило, что те люди победили. Зло - не что-то запредельное, оно рождается в нас, когда мы не можем с чем-то справиться, не можем поделиться", - рассказал в фильме Стас Бокоев.

Фатиме Дзгоевой во время захвата школы было 10 лет. Ее тетя Лана рассказала Юрию Дудю, что травмы девочки оказались настолько серьезными, что родственники сомневались, выживет ли она при транспортировке в клинику. "У Фати лобная часть стала просто кожей, кости не было совсем, поставили в итоге титановую пластину. Прикрывали ей голову кепочкой, когда садились в самолет, еле доехали. Не знаю, о чем я думала, может, не надо было ее везти... Девочка была в коме. После этой комы мы заново учились... Кормить мы ее не кормили - это все через зонд. Это очень долгая картина была такая, очень страшная. Даже вспоминать не хочется. Так постепенно мы начали возвращаться к жизни", - рассказала тетя Дзгоевой.

Фатима периодически проходит реабилитацию в Германии, и чтобы оплатить лечение, семья продала уже несколько квартир. "Теперь продавать нечего. На обследование деньги нам выделяют, а на реабилитацию - нет. Это стоит 40 тысяч евро. Нам часто говорили, что мы не одни в Беслане. Но ребенок хочет жить", - рассказала женщина.

Силовики понимали, что штурм повлечет огромное число жертв

Бывший глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, занимавший в 2004 году должность спикера парламента республики, рассказал, что среди заложников из четверых его детей в школе оказались двое - младшие сын и дочь. В эти дни он находился в администрации города, где располагался штаб. Когда в первый день ночью началась гроза, террористы пригрозили в случае отключения света начать расстреливать детей. "За пять минут мне пришлось организовать автономное питание... Все, что необходимо делать для того, чтобы все завершилось благополучно, мы делали... Был мандраж, стыд, страх, желание ворваться в эту школу", - поделился воспоминаниями Таймураз Мамсуров.

Мамсуров отверг предложение боевиков освободить его детей, сказав, что они выйдут оттуда только вместе с остальными заложниками. 3 сентября 2004 года, во время штурма здания, оба ребенка Таймураза Мамсурова были серьезно ранены, говорится в биографии Таймураза Мамсурова, размещенной на "Кавказском узле".

Воспоминаниями в фильме поделился также Руслан Аушев, бывший президент Ингушетии. Он рассказал, как 2 сентября связался с террористами и сообщил, что хочет войти в здание. Спустя час они позволили ему войти. "Меня встречали люди в масках и начали натягивать мешок... но я отказался", - рассказал он.

Руслана Аушева пустили в здание школы 2 сентября около 15.30 мск. Ему разрешили пройти в спортзал, где находились заложники. Примерно в 16.40 мск террористы отпустили группу из 26 человек – женщин с грудными детьми. Одну из освобожденных женщин с ребенком направили в больницу.

Аушев рассказал, что он вместе с бывшим главой Северной Осетии Александром Дзасоховым через представителя президента непризнанной Республики Ичкерия Ахмеда Закаева пытался связаться с главой Ичкерии Асланом Масхадовым, так как не верил в то, что тот мог одобрить решение о захвате заложников в школе. На следующее утро в СМИ появилось заявление Масхадова о том, "что с детьми и женщинами они не воюют... Однако утром третьего сентября началась стрельба", рассказал Аушев.

Силовики, принимая решение о штурме здания, осознавали, что будут "огромные жертвы", рассказала в фильме журналист "Новой газеты" Елена Милашина. "Было разделение в Беслане на штаб официальный, куда входили все североосетинские чиновники, и даже не знали, что они туда входили... и штаб реальный, в который входили заместители директора ФСБ Патрушева... Эти люди [в реальном штабе] определяли, как действовать, и изначально их действия были направлены на силовое решение, хотя, обследовав школу, они понимали, что будут огромные жертвы", - сказала она.

Принцип отказа от переговоров с террористами полезен для предотвращения возможных будущих терактов, но, декларируя этот принцип, государство должно "делать все, чтобы спасти заложников", рассказала в фильме журналист "Коммерсанта" Ольга Алленова. "[Государство должно] вести эти переговоры, пусть тайно, пусть про это никто не знает, но оно должно сделать все, потому что человеческая жизнь бесценна. Но у нас в стране, к сожалению, это не так", - посетовала Ольга Алленова.

Жесткий подход власти к решению проблем иногда необходим, признал Руслан Аушев. "Но, когда касается жизни людей, нужно понимать, что это люди, которые появились на свет для того, чтобы жить", - сказал Юрию Дудю бывший президент Ингушетии.

Пользователи YouTube поблагодарили за рассказ о Беслане

По состоянию на 10.58 мск 3 сентября, фильм "Беслан. Помни" набрал 4 001 489 просмотров, 324 тысячи лайков и 7,8 тысячи "дизлайков".

Юрий Дудь 8 января опубликовал фильм "Человек после войны", рассказывающий о Первой чеченской войне и о жизни людей после нее. За трое суток, к 11 января, этот фильм набрал более 2,1 миллиона просмотров и 254 тысячи "лайков". По состоянию на 10.58 мск 3 сентября, фильм "Человек после войны", размещенный на YouTube-канале Дудя, набрал 5,5 миллиона просмотров и 385 тысяч "лайков", под ним опубликовано более 35 тысяч комментариев.

Под фильмом "Беслан. Помни" опубликовано, по состоянию на 10.58 мск, более 36 тысяч комментариев. Авторы многих из них признались, что с интересом просмотрели фильм.

"Замечательный фильм, смотрится на одном дыхании!" – написал, в частности, Рашид Шарфадин.

"Открыл видео, увидел длительность (фильм длится 3 часа 10 минут. – Прим. "Кавказского узла"), думал, сначала перелистаю по-быстрому, посмотрю значимые моменты... В итоге просмотрел каждую секунду буквально на одном дыхании, пару десятков раз прослезился", - прокомментировал Александр Николаевич.

"Да, Юра, заставил ты нас порыдать, но это нужные слёзы, спасибо!" – написал kot kotov. "Крутейший фильм. Большая очень трагедия и, как всегда, государство прикинулось тапком", - написал Vitalii Kacherovskyi.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники" – хроника захвата школы и последовавших за ним событий.