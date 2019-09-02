Дудь в трехчасовом фильме рассказал о жизни жертв теракта в Беслане

02 сентября 2019, 14:32

Видеоблогер Юрий Дудь опубликовал документальный фильм о теракте в Беслане, в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. За несколько часов фильм набрал почти полмиллиона просмотров.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Северной Осетии начались траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. Представители комитета "Матери Беслана" обратились к полпреду президента в СКФО Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования".

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения. Лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, Александр Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

Трехчасовой документальный фильм "Беслан. Помни" видеоблогер Юрий Дудь разместил сегодня на своем YouTube-канале. "Беслан - это не только кошмар 2004 года, но и очень сильные люди, которые уже полтора десятилетия ведут героическую борьбу за свое здоровье и счастье. Чем чаще и громче напоминать про Беслан, тем лучше. Вот наша логика: когда-то государство допустило ошибки, которые привели к беде; теперь государство должно окружить максимальной заботой всех, кто пострадал. И только через эту заботу оно может заслужить прощение, а после - и доверие людей. Делает ли государство все, чтобы его простили? Делает ли государство все, чтобы ему доверяли? Или кто-то очень стесняется этой темы и делает все, чтобы никогда и никак ее не касаться?" - говорится в аннотации к фильму.

В фильме показаны люди, которые "продолжают жить нормальной жизнью, как бы сильно по ним этот теракт ни ударил", уточнил Юрий Дудь. Героями фильма стали бывшие заложники, в частности Диана Муртазова, которая 15 лет назад была ученицей 9-го класса и находилась в школе вместе с двумя сестрами, Марина Дучко, которая в тот день вместе с матерью привела в школу брата и сестру, Фатима Дзгоева, которой в день теракта было 10 лет, а также родственники бывших заложников.

Кроме того, в фильме приведены рассказы организаторов комитета "Матери Беслана", бывшего главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, чьи дети были в заложниках, а также известных журналистов Елены Милашиной и Ольги Алленовой, которые 15 лет назад находились в Беслане и освещали ситуацию с захватом школы.

"Лично мне было очевидно, что у государства не было задачи спасти как можно больше заложников, у государства была задача "замочить" террористов. И с этой задачей оно справилось, а сколько там погибло людей – это уже издержки, как говорится, ситуации", - высказала, в частности, свое мнение в фильме Ольга Алленова.

По состоянию на 14.31 мск, видео набрало более 474 тысяч просмотров, под ним опубликовано более 5,9 тысячи комментариев.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники" – хроника захвата школы и последовавших за ним событий.