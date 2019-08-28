Аушев рассказал об освобождении грудных детей из школы в Беслане

28 августа 2019, 15:19

Бывший глава Ингушетии Руслан Аушев рассказал в документальном фильме "Новой газеты" о том, как ему удалось уговорить террористов, захвативших бесланскую школу в 2004 году, освободить грудных детей и их матерей. Аушев также сообщил об угрозах расстрелять заложников в отместку за убитых и раненых боевиков.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в спортзале школы № 1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта в Беслане погибли 334 человека, в том числе 186 детей, 810 человек получили ранения, говорится в материале "Кавказского узла" "Беслан: захват заложников. Хроника событий", размещенном в разделе "Хроники".

"Новая газета" сегодня опубликовала на своем сайте документальный фильм "Школа номер один", посвященный трагическим событиям захвата террористами школы в Беслане в сентябре 2004 года.

"Прошло 15 лет после самого страшного теракта в истории России… Наш фильм – не только о том, что на самом деле произошло в Беслане в сентябре 2004 года. Но и о том, как и почему страна согласилась поскорее забыть случившееся", – говорится в аннотации к фильму, размещенной на сайте издания.

В сентябре 2017-го года в Турции появился памятник жертвам теракта в Беслане, сделанный руками участников владикавказского "Портала". Кубическая фигура из кусков металла – образ здания школы в момент первых взрывов. Внутри фигуры — кран с водой. Вода течет — ее слышно, ее видно, но дотянуться до нее невозможно. Это символ трехдневных страданий заложников. На открытии мемориала присутствовали пострадавшие в теракте, члены комитета "Матери Беслана".

Фильм, снятый режиссером Вадиком Эль Хайеком, длится 72 минуты и стоит под маркировкой 18+. В главных ролях документальной трагедии задействованы обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина, депутат Государственной думы России и доктор технических наук Юрий Савельев, а также силовики и очевидцы событий. Среди рассказывающих о подробностях теракта был бывший глава Ингушетии Руслан Аушев, который сообщил о своих переговорах с боевиками.

Руслана Аушева пустили в здание школы 2 сентября около 15.30 мск, говорится в справочном материале "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", подготовленном "Кавказским узлом". Ему разрешили пройти в спортзал, где находились заложники. Примерно в 16.40 мск террористы отпустили группу из 26 человек – женщин с грудными детьми. Одну из освобожденных женщин с ребенком направили в больницу.

"Я ему говорю: "Грудничков отпусти, зачем тебе груднички нужны?" Он говорит, не отпустит. Я ему говорю: "Груднички зачем нужны тебе? Ну они ж вот такие… вообще ни в чем не виновные. Они же вообще жизни не видели. Дай им хоть…" Что-то такое наговорил ему. В конце концов он согласился. Посчитали всех грудничков: грудных детей оказалось 15. Я говорю: "И матерей, как они без молока?" Надавил на горские наши точки болевые", – цитирует Аушева газета в своем документальном фильме.

Руслану Аушеву террористы передали якобы подписанную Басаевым записку с требованием о выводе федеральных сил из Чеченской Республики и предложением перемирия "по принципу – независимость в обмен на безопасность".

"Первое, что прочитал (в письме – прим. "Кавказского узла"): Господину президенту России Путину от раба Аллаха Шамиля Басаева". Ну и требования. Первое – вывести войска. Мы готовы прекратить войну, мы готовы идти в СНГ, мы готовы быть в рублевой зоне, мы готовы бороться с терроризмом, на Кавказе, где скажите. Там еще условия были, что если будут атаковать и с нашей стороны будет один убитый – мы убьем 50 (заложников – прим. "Кавказского узла"). Если будет один раненый – мы убьем 25", – рассказал Аушев авторам документального фильма.

Напомним, что 20 августа в Нальчике открылась двухдневная фотовыставка "Помнить, чтобы жить", посвященная 15-й годовщине захвата заложников в бесланской школе. Расследование теракта в Беслане до сих пор не завершено, напомнила соорганизатор выставки Анета Гадиева. Фотовыставка была организована комитетом "Матери Беслана" при поддержке полпредства СКФО.