Героизация силовиков после теракта в Беслане затронула вопрос об исторической памяти

01 сентября 2019, 22:51

Стремление властей к героизации силовиков, принимавших участие в штурме школы, недопустимо, убеждена глава комитета "Голос Беслана" Элла Кесаева. Рост числа россиян, уверенных, что в гибели заложников в Беслане виновны исключительно террористы, объясняется катастрофически низким уровнем исторической памяти граждан, считает правозащитник Олег Орлов.

Как информировал "Кавказский узел", с 1 по 3 сентября в Северной Осетии запланированы траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. В связи с Днем памяти жертв теракта начало занятий в школах Правобережного района было перенесено на 5 сентября, а в остальной части республики – на 4 сентября.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них - дети. Еще 810 человек получили ранения. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" размещена справка "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)", а в разделе "Хроники"- хроника захвата школы и последовавших за ним событий.

Каких-либо особенных мероприятий в связи с 15-й годовщиной теракта в Беслане запланировано не было, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель комитета "Голос Беслана", который объединяет часть родственников погибших, Элла Кесаева.

"Власти обещали открыть парк к годовщине, но не успели. Теперь обещают "в скором времени" открыть его", - сообщила она.

Отсутствие президента России Владимира Путина на траурных мероприятиях, приуроченных бесланской трагедии, по ее мнению, объясняется тем, что "он осознает, что это было преступлением". При этом Кесаева уверена: "своим непосещением он задает тон для других высокопоставленных чиновников", однако "это не заглушает народную память о трагедии".

В 2018 году акции в память жертвах теракта в Беслане прошли в Москве и других российских городах. Президент Путин тогда проигнорировал годовщину теракта, не запланировав с 1 по 3 участие в каких-либо траурных мероприятиях.

Кесаева также выразила возмущение тем, что в Беслане пытаются развернуть кампанию по героизации спецназовцев, штурмовавших школу. В одной из школ города, по ее словам, уже даже организовали музей, "где всячески укореняется идея, что спецназ совершил героизм".

"Видимо, они решили, что прошло 15 лет, и люди все забыли. Террорист - это террорист, с ним все ясно, ничего хорошего от него не ждешь, а это представители государства, от них ждали защиты. Они могут появиться в музее в качестве героев только после нормального расследования и приговора суда всем виновным в трагедии", - заявила глава комитета "Голос Беслана".

По ее словам, в дни памяти о жертвах теракта представители силовых структур "стараются не попасть в кадр" и избегают журналистов, приехавших в Беслан.

Сегодня в Северной Осетии состоялось награждение бойцов спецназа и спасателей МЧС, которые участвовали в операции по спасению заложников в Беслане в сентябре 2004 году. Об сообщил глава республики Вячеслав Битаров.

"Вручил медали "Во славу Осетии" [...] Многонациональный народ Северной Осетии всегда будет благодарен этим ребятам! Также передал награды родственникам погибших", - написал Битаров на своей странице в Instagram.

Доля россиян, считающих, что в гибели заложников в Беслане виноваты исключительно террористы, увеличилась за последние пять лет с 39% до 51%. В ошибочных действиях спецслужб уверены 8% опрошенных, 34% считают, что к трагедии привели "действия и тех, и других". Об этом свидетельствуют результаты опроса Левады-центра, обнародованные 30 августа.

Такие данные можно объяснить "катастрофически низким" уровнем исторической памяти граждан России, убежден руководитель программы "Горячие точки" Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов.

"Россияне не помнят и не могут дать адекватную оценку историческим событиям, происходящим на их глазах. Это следствие общей пассивности граждан и их неучастия в этих исторических событиях. Там участвовало лишь меньшинство, а большинство пассивно наблюдало за тем, что происходит. А поскольку они не участвуют, то и своего варианта истории у них нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, "потребуются столетия". "Это было заблуждение и наивность моего поколения, которое делало революцию 1991 года. Мы считали, что людям достаточно дать свободу получения информации и свободу выбора, и этого будет достаточно. Но это было наше заблуждение. Граждане не использовали открывшиеся возможности и остались абсолютно пассивными", - заявил Орлов.

Напомним, комитет "Матери Беслана" провел сегодня пресс-конференцию, во время которой поблагодарили власти за решение перенести начало школьных занятий, а также озвучили резолюцию комитета, в которой, в частности, обратились к полпреду президента в СКФО Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования". Также они призвали общественные организации, которые занимаются профилактикой террористической опасности, консолидировать усилия.

6 декабря 2018 года Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы в Беслане планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Он также подтвердил, что школу обстреливали из танка.