Артемий Лебедев сравнил теракт в Беслане с автоаварией

19 сентября 2019, 11:10

Гибель детей во время теракта в Беслане так же трагична, как смерть ребенка в ДТП, заявил 18 сентября дизайнер и видеоблогер Артемий Лебедев после критики его слов о "Матерях Беслана". Позиция блогера вызвала неодобрение у пользователей YouTube.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября дизайнер Артемий Лебедев заявил в своем видеоблоге, что такие организации, как "Матери Беслана" и "Голос Беслана", спекулируют на трагедии ради "политических пирогов". Это заявление вызвало возмущение у пользователей YouTube и споры о том, должно ли государство помогать жертвам терактов.

В начале сентября в Северной Осетии прошли траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. Комитет "Матери Беслана", который открыл счет для сбора помощи около 20 пострадавшим от теракта, столкнулся с потоком негатива и отказался от идеи сбора средств, не получив денег.

18 сентября Артемий Лебедев в своем видеоблоге на YouTube отреагировал на публикацию в Forbes статьи журналистки "Коммерсанта" Ольги Алленовой "Заслуга Артемия Лебедева и диванных патриотов: почему "Матери Беслана" закрыли счет для пожертвований".

В своей статье Ольга Алленова, автор книги "Форпост. Беслан и его заложники", указала, что "Матери Беслана" закрыли счет в том числе после высказывания Лебедева. "Завершил дело дизайнер Артемий Лебедев, который опубликовал видео, в котором сообщил, что "Матери Беслана" и "Голос Беслана" "множатся", чтобы "привлекать к себе внимание и получать как можно больше политических пирогов"... Учитывая, что не так давно этот товарищ получил в Осетии госзаказ на изготовление туристического логотипа республики, его появление в числе нападающих не удивительно. Думаю, что в каждом регионе работает своя армия ботов, которая выполняет приказы сверху. Но чтобы завершить начатое ботами, нужно известное лицо. Такой вишенкой на торте и стал известный дизайнер", – говорится в материале Алленовой, опубликованном 14 сентября.

"Я, оказывается, теперь виноват в том, что "Матери Беслана" открыли счет, а через неделю его закрыли, потому что я сказал, что нужно похоронить своих детей и жить дальше", – прокомментировал статью Алленовой Артемий Лебедев. Он подчеркнул, что его отношение к деятельности комитета не изменилось. "Я считаю, что это называется "торговать своим горем". Это честное определение того, как я это воспринимаю", – заявил дизайнер.

"Это [теракт в Беслане] ужасная трагедия, но мы не можем жить всю жизнь, питаясь знанием о том, что когда-то где-то была трагедия", – сказал Лебедев на видео.

Он пояснил, что, по его мнению, "не может быть одна трагедия трагичнее другой", сравнив гибель детей при штурме бесланской школы с не менее трагичной, по его словам, смертью ребенка в ДТП. "Это такая же трагедия, и точно так же ужасна. Но почему-то те люди, у которых была трагедия [в Беслане], должны сделать так, чтобы все всю жизнь про эту трагедию вспоминали, а другие – "получите свидетельство о смерти и рожайте следующих". Вот такая получается несогласованность", – озвучил свое мнение Артемий Лебедев.

Лишь спустя 14 лет после теракта в Беслане, в декабре 2018 года, власти официально признали, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей, и что школу обстреливали из танка.

Пользователи YouTube посоветовали Лебедеву фильм Юрия Дудя

Посвященное нескольким темам 24-минутное видео Лебедева "Флешмоб в поддержку Павла Устинова / Закрытие счета "Матерей Беслана" / Очереди за айФонами" набрало, по состоянию на 11.10 мск, более 270 тысяч просмотров, под ним опубликовано более 1,8 тысячи комментариев. Авторы лишь нескольких из них отреагировали на сюжет Лебедева о "Матерях Беслана", подвергнув его позицию критике.

"Да, все очень логично, сбил "Камаз" и терроризм – это одно и то же", – скептически написал, в частности, Yan Mezinskiy.

"Артемий, а что насчет живых детей, которым нужен постоянный уход и лечение? Ведь им этого не обеспечивают, несмотря на их постоянные запросы, в фильме [Юрия Дудя] все это есть. Там про живых детей. Вы как будто не смотрели", – обратилась к дизайнеру Марина Васько.

Видеоблогер Юрий Дудь 2 сентября на своем YouTube-канале опубликовал трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. За первые сутки фильм набрал более четырех миллионов просмотров. По состоянию на 11.10 мск 19 сентября видео набрало 15,9 млн просмотров, под ним опубликовано более 117 тысяч комментариев.

"Счет был открыт для детей, которые до сих пор страдают от нанесенного ущерба их здоровью. Люди до сих пор не могут полноценно жить и трудиться и нуждаются в регулярной реабилитации", – согласилась Ника Чудинова.

Пользователь Moonlighter Games предположил, что Лебедев "специально все перевирает". "Ему скинули тезисы, по которым он должен пройтись – он все и выполнил. А "Матерей Беслана" реально затравили... Люди хотели помочь, а реквизиты, которые оставил Дудь, уже были заблочены из-за лимита, поэтому журналисты уговорили именно "Матерей Беслана" открыть благотворительный счет, так как им доверяют люди", – написал пользователь, уточнив, что живет в Северной Осетии.

"Тёма, ты про Беслан опять ничего не понял. Посмотри фильм внимательно", – предложил Артемию Лебедеву пользователь с ником "термит".

Артемий Лебедев, по состоянию на 11.10 мск, в дискуссии под своей публикацией участия не принял.

Напомним, что 1 сентября 2004 года террористы захватили 1128 заложников в школе № 1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" доступна хроника теракта и последовавших за ним событий.