Собчак определила целью своего фильма о теракте в Беслане помощь пострадавшим

02 сентября 2019, 23:59

Ксения Собчак представила документальный фильм, в котором бывшие заложники поделились воспоминаниями и рассказали о том, как теракт в Беслане повлиял на их жизни. На призыв журналистки подписать петицию в поддержку закона о жертвах терактов откликнулись более 40 тысяч человек. Властям нужно раскрыть правду о теракте для возвращения доверия людей, уверена автор новой книги о бесланской трагедии Ольга Алленова.

Как сообщал "Кавказский узел", 1 сентября в Северной Осетии начались траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта в Беслане. Представители комитета "Матери Беслана" обратились к полпреду президента в СКФО Александру Матовникову с просьбой взять под личный контроль дело о расследовании теракта "с целью оптимизировать ход расследования". Отметим, что лишь спустя 14 лет после трагедии, в декабре 2018 года, Матовников сделал первое со времени теракта официальное признание в том, что штурм школы планировался изначально, несмотря на протесты местных жителей. Полпред президента также подтвердил, что школу обстреливали из танка.

1 сентября 2004 года террористы захватили 1 128 заложников в школе №1 в Беслане. Операция по их освобождению завершилась 3 сентября 2004 года. В результате теракта погибли 334 человека, 186 из них – дети. Еще 810 человек получили ранения, говорится в опубликованной "Кавказским узлом" статье "Террористический акт в Беслане (1-3 сентября 2004 года)". Также на "Кавказском узле" доступна хроника теракта и последовавших за ним событий.

Собчак представила свой фильм о теракте в Беслане

Документальный фильм "Беслан. День незнаний" продолжительностью около часа оппозиционный политик, журналистка Ксения Собчак разместила 1 сентября на своем YouTube-канале. По состоянию на 23.55 мск 2 сентября, видео набрало более 196 482 просмотра, под ним опубликовано 2 376 комментариев.

"Трагедия в Беслане постепенно стирается из памяти, каждый год растет число людей, которые ничего не слышали и не знают о Беслане. Этот фильм – напоминание о событиях, которые 15 лет назад стали поворотной точкой в России. После теракта были отменены выборы губернаторов, а спецслужбы стали главной политической силой страны", – говорит Ксения Собчак в самом начале фильма.

Героями фильма стали бывшие заложники. В их числе глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева, у которой в этой школе погиб сын и была ранена дочь. Бэла Авсанова рассказала, что 15 лет назад была ученицей 11-го класса и в ходе теракта получила проникающее ранение в голову и множественные осколочные ранения, была частично парализована, заново училась говорить, есть, ходить.

Собеседники Собчак рассказали, как теракт повлиял на их жизни и какие трудности они испытывают сейчас. Журналистка также пообщалась со специалистами, которые занимались расследованием теракта, попыталась восстановить хронологию событий и понять, кто виновен в смерти заложников.

Идея фильма пришла к Собчак еще год назад, и главная его цель – помощь пострадавшим. Об этом она написала на своей странице в Instagram. "Документальные фильмы к годовщине Беслана в этом году сняли самые разные авторы, люди с противоположным отношением к власти и силовикам, с полярными взглядами на то, что случилось во время штурма и после него. Но неизменно все […] мы говорим о помощи и памяти. И я бесконечно благодарна коллегам за то, что они поехали в Беслан, встретились с бывшими заложниками, рассказали их истории", – написала Собчак.

Видеоблогер Юрий Дудь 2 сентября на своем YouTube-канале опубликовал трехчасовой документальный фильм о теракте в Беслане, в котором бывшие заложники, их родственники, политики и известные журналисты поделились воспоминаниями и мнениями о причинах и последствиях трагедии. За несколько часов фильм набрал почти полмиллиона просмотров. По состоянию на 23.55 мск 2 сентября, видео набрало 2 млн 405 тысяч 692 просмотров, под ним опубликовано более 25 тысяч комментариев.

Она отметила, что сегодня в России нет закона о статусе "жертва теракта" и призвала подписать созданную ей петицию с требованием принять такой закон. "Дети, потерявшие в школе родителей, родители, лишившиеся детей, выжившие заложники, пережившие три дня ада, кроме той помощи 15 лет назад, больше не получили ни-че-го. Разве что ранения при штурме и искалеченные жизни – после. Многие заложники остались инвалидами – им требуется постоянное дорогостоящее лечение и реабилитация. Однако никаких льгот и социальных программ для них в России не предусмотрено. Я считаю, что в нашей стране просто необходимо принять специальный закон о жертвах терактов, который бы позволил бывшим заложникам не ходить с протянутой рукой и не просить у государства то, что им положено", – подчеркнула Ксения Собчак.

Петицию в поддержку жертв терактов поддержали более 40 тысяч человек

Петицию "Принять закон о жертвах терактов", адресованную депутатам Госдумы России, Собчак разместила на сайте Change.org 1 сентября. "Государство ограничилось выплатой разовой компенсации. Многие заложники остались инвалидами – им требуется постоянное дорогостоящее лечение и реабилитация. Однако никаких льгот и социальных программ для них в России не предусмотрено", – сказано в петиции.

Собчак отметила, что общественные организации, объединяющие пострадавших от терактов и их родственников: "Волга-Дон", "Норд-Ост", "Голос Беслана" и "Матери Беслана", – еще в 2007 году разработали законопроект "О социальной защите граждан, пострадавших от террористических актов".

В сентябре 2017 года члены комитета "Матери Беслана" заявили о проблемах с трудоустройством и жильем для пострадавших в теракте, а также о том, что потерявшие здоровье люди не могут повторно получить материальную помощь, необходимую для продолжения дорогостоящего лечения. По их мнению, решить проблемы может помочь закон о пострадавших в терактах.

"Закон определяет статус пострадавших от террора, устанавливает им компенсации и льготы, а также регулирует иные вопросы, возникающие в отношении потерпевших. Однако этот закон не могут принять уже более 10 лет. Все эти годы бывшие заложники вынуждены сами выбивать себе льготы. Такой закон крайне необходим в России", – подчеркивается в петиции.

По состоянию на 23.55 мск 2 сентября, петиция собрала 41 129 подписей.

"Я подписываюсь, потому что государство несет ответственность за защиту своих граждан", – прокомментировал Геннадий Гапонец. "Все правильно. Жертвы терактов должны быть защищены, если государство не смогло их защитить от террористов", – высказала свое мнение Валентина Тоболева.

"Не могу оставаться равнодушной и пройти мимо нашей общей трагедии, которую власти упорно замалчивают, чтобы стереть в памяти людей этот страшный день", – написала Дарья Мороз. "Я считаю, что жертвам террора абсолютно необходимо оказывать возможную помощь до тех пор, пока общество не изживет эти ужасные преступления", – отметила Виктория Башаркина.

Властям нужно раскрыть всю правду о теракте в Беслане для возвращения доверия народа

К 15-летию теракта в Беслане вышла книга "Форпост. Беслан и его заложники", написанная журналистом издания "Коммерсант" Ольгой Алленовой. По ее словам, эта книга – "о трагедии в Беслане, в которой погибли взрослые, дети, военные, о том, что она не прожита нашим обществом, не осмыслена, потому что было и остается много лжи об этом теракте". "И раз не осмыслена, значит не сделана работа над ошибками. То есть нет надежды, что это не повторится", – заявила Ольга Алленова в интервью блогеру "Кавказского узла" Алану Цхурбаеву, которое он опубликовал 1 сентября.

Журналистка пояснила, что писала книгу в связи с тем, что люди "забывают или уже забыли о том, что случилось в Осетии 15 лет назад". "Многие молодые люди тогда только родились. Мне несколько 30-летних коллег сказали недавно, что им тогда было по 15 лет и они не поняли, что произошло. Я хотела рассказать им, что вот такая трагедия произошла в нашей стране. Забывать такое нельзя. Это вроде иммунитета – пока помним, будем делать все возможное, чтобы это не повторилось", – рассказала Ольга Алленова.

Она отметила, что писала о своих воспоминаниях и вся книга построена на личном опыте. "За 15 лет я брала интервью у многих людей в Беслане и во Владикавказе. Это и потерпевшие, и их родные, и чиновники. Последняя часть построена на разговоре с "бесланскими матерями", я приезжала к ним в апреле этого года. […] Мне очень тяжело далась эта книга. К концу работы над ней я перестала спать, мне пришлось брать отпуск и уехать, чтобы прийти в себя. Я не профессионал в этом смысле, я не могу отключать эмоции", – сообщила Ольга Алленова.

Журналистка рассказала о встрече с матерями Беслана в апреле этого года, которая показала, "как много в них боли до сих пор". "Это меня потрясло. Я поняла, что когда травма не проработана, она разрастается в тотальное недоверие к миру. Это с нашим народом, мне кажется, и происходит. У нас много непроработанных травм, потому что по всем трагическим событиям последнего столетия не было честного анализа, покаяния, работы над ошибками. Вокруг бесланской трагедии было много лжи, и эта ложь сейчас разрослась, люди все меньше доверяют власти", – подчеркнула Ольга Алленова.

На вопрос о том, что должно случиться в стране, чтобы федеральная власть признала хотя бы часть своих ошибок, журналистка ответила: "Наверное власть должна понять, что только честные отношения со своим народом – это залог доверия и, как следствие, залог общей безопасности".